Tinejdžer stradao dok je čistio oružje: Tragedija u Novom Pazaru

Autor:ATV
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Tinejdžer S. E. iz Novog Pazara (17) stradao je u selu Škrijelje kod Tutina. Tragedija se dogodila kada je tokom čišćenja lovačke puške došlo do njenog opaljenja.
Prema dostupnim informacijama, mladić je čistio lovačku pušku kada je, iz za sada neutvrđenih razloga, oružje opalilo. Projektil ga je pogodio direktno, a zadobijene povrede bile su kobne.
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Sedamnaestogodišnjak je podlegao povredama nastalim usljed ranjavanja.
Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće biće predmet dalje istrage nadležnih organa.Nastradali mladić S. E. je bio član lovačke zajednice iz Novog Pazara, prenosi B92.
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