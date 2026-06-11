Ko je odbacio ”Zolju” u kontejner? Policija traga za počiniocem

Banjalučka policija intezivno traga za neodgovornim pojedincem koji je u kontejner u naselju Lauš odbacio ručni raketni bacač ”Zolju”, koja se aktivirala u kamionu ”Čistoće”.

U PU Banjaluka navode da pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci preduzimaju mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja krivičnih djela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija i otkrivanja počinioca.

Podsjećaju da je radnik ”Čistoće” prijavio da je prilikom pražnjenja kontejnera došlo do aktiviranja nepoznate minsko – eksplozivne naprave u kamionu za odvoz komunalnog otpada.

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”Na lice mjesta izašli su policijski službenici i služebnici Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, a izvršenim uviđajem utvrđeno je da je u unutrašnjosti kamiona za odvoz otpada došlo do aktiviranja minsko – eksplozivnog sredstva RBR M80 ”Zolja”, a koje je bilo odbačeno u kontejner za odlaganje kućnog otpada. Usljed eksplozije došlo je do oštećenja unutrašnjosti transportnog dijela kamiona”, navode u PU Banjaluka.

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Policija apeluje na građane da se ponašaju odgovorno, te da oružje ili minsko – eksplozivna sredstva ne ostavljaju na javnim mjestima, već da pozovu nadležnu policijsku stanicu ili Republičku upravu civilne zaštite Republike Srpske, kako bi se isti bezbjedno uklonili.