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Inspektori iz Doboja osuđeni na po godinu dana zatvora!

Autor:

Ognjen Matavulj
11.06.2026 14:45

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Мирослав Лазић
Foto: Ustupljena fotografija

Okružni sud u Banjaluci osudio je Miroslava Lazića, nekadašnjeg načelnika dobojskog odjeljenja Republičke uprave za inspekcijske poslove i inspektora rada Bojana Popovića na po godinu dana zatvora.

Lazić je oglašen krivim za trgovinu uticajem, a Popović za zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja. Osim kazne zatvora Laziću je izrečena novčana kazna od 10.000 KM i petogodišnja zabrana vršenja dužnosti državnog službenika u organima uprave Republike Srpske.

Oduzimanje novca i petogodišnja zabrana rada

Oduzeto mu je i 3.000 KM (30 novčanica od po 100 maraka) koju je kao ”čast” uzeo od Dž.P. kako bi mu obrisao kaznu jer su mu tokom inspekcijske kontrole pronašli neprijavljenog radnika i određene nepravilnosti.

Popović je uz godinu zatvora dobio petogodišnju zabranu rada.

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U optužnici se navodilo da je Popović nakon kontrole i utvrđenih nepravilnost Dž.P. dao broj telefona od Lazića kako bi mu ”sredio” kaznu, a uočenu nepravilnost nije unio u zapisnik.

Za brisanje kazne tražio 3.000 KM

Kada su stupili u kontakt Lazić je pozvao drugog inspektora i rekao da se u zapisnik ne unose sve nepravilnosti, te da od Dž.P. traži 3.000 KM kako bi mu obrisao kaznu od 10.000 KM. Dogovorili su sastanak na kome će mu Dž.P. predati traženi novac. To se i dogodilo na parkingu tržnog centra u Doboju gdje mu je novac predao u ruke, dok je sjedio u automobilu uz komentar: ”Bolje ti je dati 3.000 KM, nego 12.000 KM”.

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”Miran si tri do pet mjeseci”

Nakon što je uzeo novac Dž.P. je pitao Lazića do kada je miran, na šta mu je on odgovorio: ”Miran si tri do pet mjeseci, dok ne dođe sljedeća kontrola”. Nakon toga se odvezao sa parkinga i ubrzo je uhapšen.

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Tagovi :

presuda

Okružni sud Banjaluka

zloupotreba položaja

Inspektorat Republike Srpske

Doboj

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