Oni su pomogli tinejdžeru-bombašu: Strahinja bacio bombu na fitnes klub u Zemunu

Više javno tužilaštvo u Beogradu proširilo je na još dva osumnjičena lica istragu koja se vodi protiv Strahinje B. (19), zbog postojanja osnova sumnje da je 23. marta 2026. godine oko 3:30 časova, aktivirao i bacio ručnu bombu na jedan fitnes klub na teritoriji GO Zemun.

Naredba o proširenju istrage donijeta je protiv Uroša S. (22) i Milana P. (44) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u saizvršilaštvu, a protiv Uroša S. i zbog još jednog navedenog krivičnog djela.

Osumnjičeni su se na saslušanju pred postupajućim javnim tužiocem branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu.

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Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da obojici osumnjičenih odredi pritvor da ne bi ponovili krivično djelo u kratkom vremenskom periodu, koji predlog je sudija usvojio i odredio im pritvor do 30 dana.

Postoje osnovi sumnje da je Uroš S. neovlašćeno nabavio i neovlašćeno nosio ručnu bombu model M-75 i potom je predao osumnjičenom Strahinji B, koju bombu je on 23. marta 2026. godine oko 03:30 časova, aktivirao i bacio u prostorije jednog fitnes kluba na teritoriji GO Zemun, prenosi Informer.