Ovaj izum bi benzince mogao da spasi od izumiranja

Dok se auto-industrija ubrzano okreće elektrifikaciji, naučnici i dalje traže načine kako da smanje emisije postojećeg voznog parka.

Jedan od najvećih izazova pri tome su takozvana e-goriva, sintetička goriva koja se smatraju klimatski prihvatljivijom alternativom benzinu i dizelu, ali ih do sada prati jedan veliki problem – visoka cijena proizvodnje.

Jedan od najvećih izazova pri tome su takozvana e-goriva, sintetička goriva koja se smatraju klimatski prihvatljivijom alternativom benzinu i dizelu, ali ih do sada prati jedan veliki problem – visoka cijena proizvodnje. Istraživači iz Švajcarske sada tvrde da su pronašli rješenje koje bi moglo promijeniti dosadašnja pravila igre, piše WiWo.

Novo e-gorivo uz znatno niže troškove

U švajcarskoj istraživačkoj instituciji Empa razvijen je novi proces proizvodnje sintetičkog benzina koji zahtijeva manje energije i znatno smanjuje troškove proizvodnje.

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Ako se tehnologija pokaže uspješnom i u industrijskim razmjerama, mogla bi omogućiti proizvodnju klimatski prihvatljivog goriva koje bi se koristilo u postojećim automobilima bez ikakvih tehničkih prepravki. Takođe, ne bi bile potrebne ni promjene na benzinskim pumpama niti u distributivnoj infrastrukturi.

Upravo zbog toga stručnjaci smatraju da bi takvo rješenje moglo ubrzati smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte bez skupih ulaganja u potpuno novu saobraćajnu infrastrukturu.

Naučnica iza projekta

Projekat vodi hemičarka Alessia Cesarini iz laboratorije za hemijske energente i sisteme vozila pri Empi.

Njen cilj je da razvije tehnologiju koja će biti održiva ne samo sa ekološkog, već i sa ekonomskog stanovišta, prenosi Tportal.

"Cilj je pronaći rješenje koje funkcioniše sa postojećim vozilima i infrastrukturom, a istovremeno je održivo i ekološki i ekonomski", poručila je Cesarinijeva.

Za svoj rad već je nagrađena programom Empa Entrepreneur Fellowship, koji pomaže istraživačima da laboratorijske inovacije pretvore u komercijalno primjenjive proizvode.

Kako nastaje novo sintetičko gorivo?

Za razliku od postojećih metoda proizvodnje e-goriva, koje se oslanjaju na složene višefazne procese i velike količine energije, novi pristup koristi hemijski postupak poznat kao oligomerizacija.

Tokom tog procesa jednostavni obnovljivi molekuli, poput etilena ili propilena, pretvaraju se u ugljovodonike dužih lanaca, odnosno u tečno gorivo veoma slično klasičnom benzinu. Ključnu ulogu imaju posebno razvijeni katalizatori koje je osmislio tim Alessije Cesarini. Oni omogućavaju da se reakcija odvija efikasnije i uz manju potrošnju energije nego kod postojećih tehnologija.

Već sada postiže kvalitet komercijalnog benzina

Prema dosadašnjim rezultatima, sintetičko gorivo proizvedeno novim postupkom već postiže oktanski broj 95, što je standard za veliki dio benzina koji se danas prodaje na tržištu. To znači da bi se moglo koristiti u postojećim motorima bez dodatnih prilagođavanja. U laboratorijskom demonstracionom postrojenju sistem trenutno proizvodi oko 10.000 litara goriva godišnje.

Sljedeći korak biće povećanje proizvodnih kapaciteta i testiranje tehnologije u stvarnim uslovima.

Mogući preokret za energetsku tranziciju

E-goriva godinama se smatraju jednim od mogućih rješenja za dekarbonizaciju saobraćaja, naročito u sektorima gd‌je je elektrifikaciju teže sprovesti. Međutim, njihova visoka cijena do sada ih je činila nekonkurentnim u odnosu na fosilna goriva. Nova tehnologija mogla bi promijeniti tu računicu.

Ako se potvrdi da je proizvodnja zaista znatno jeftinija i energetski efikasnija, sintetički benzin mogao bi postati važan dio energetske tranzicije i produžiti vijek motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem u periodu prelaska na čistije oblike mobilnosti.