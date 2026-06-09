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Ljetna navika mnogih vozača može ugroziti bezbjednost

Autor:

ATV
09.06.2026 11:21

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Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.
Foto: Borta/Pexels

S ljetnim mjesecima mijenjaju nam se i navike pa iz teških zimskih cipela ulazimo u komforniju obuću. Međutim, kako je s vožnjom? Mnogi su spremni voziti u japankama, papučama ili bosonogi, a takva vožnja nije dobro rješenje za bezbjednost.

Kod otvorenih cipela kao što su japanke, papuče ili sandale postoji opasnost da se pedala zaglavi između cipele i stopala. Evropski autoklubovi napravili su istraživanje saobraćajnih pravila u državama i prikupili saznanja o kažnjivosti takve vožnje.

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U Belgiji, Bosni i Hercegovini, Danskoj, Finskoj, Luksemburgu nema posebnih pravila o obući za vožnju ili bosonogoj vožnji. Dakle, sve je dopušteno.

U Češkoj Republici vozači osobnih vozila nisu posebno definisani, ali vozači ekonomskih vozila moraju imati cipele dok voze.

U Italiji nema pravila, ali postoji problem u slučaju saobraćajne nesreće – ako policijski službenik ustanovi da imate neadekvatnu obuću i to unese u zapisnik, osiguravajuća kuća može vam uskratiti isplatu.

U Njemačkoj, po zakonu, vozač mora učiniti sve da osigura sigurno upravljanje automobilom. To se često interpretira kao preporuka da ne vozite u japankama, sandalama i natikačama koje sa zadnje strane nisu učvršćene te bosonogi. Kažnjavanje nije definisano, ali je zato moguć gubitak dijela prava iz osiguranja – ako se dogodi saobraćajna nesreća i ako je činjenica da vozač nije imao odgovarajuću obuću igrala određenu ulogu u tome.

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U Španiji je zabranjeno voziti s japankama na nogama ili bosonog. Kazna je 80 evra.

U Sloveniji nema izričite zabrane, a uhvate li vas policijski službenici da vozite u japankama ili bosonogi samo će vas upozoriti da biste trebali imati čvršću obuću dok vozite.

U Mađarskoj nema pravila, odnosno ona nisu upisana u zakon, ali u slučaju nesreće vozač može biti proglašen odgovornim ako nije imao odgovarajuću obuću na nogama.

U Holandiji nema posebnog teksta koji reguliše obuću, policija vas ne može kazniti ako vozite u japankama, ali, dogodi li se nesreća, procjenjuju se svi detalji pa je moguće da i obuća igra ulogu u ustanovljavanju krivice.

U Austriji vas takođe policija neće kazniti ako vozite s japankama ili bosonogi. Međutim, dogodi li se saobraćajna nesreća, ako policija utvrdi da je nesreća mogla biti izbjegnuta s drugačijim tipom obuće – protiv vozača se može pokrenuti postupak.

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U Velikoj Britaniji japanke i bosonoga vožnja nisu posebno precizirani, ali u Zakonu o sigurnosti prometa piše da vozač mora imati obuću koja ga neće omogućiti da upravlja vozilom na sigurna način. Zbog toga vas mogu i kazniti. U Hrvatskoj takođe nema posebnih pravila, piše HAK.

Istraživanja Austrijskog autokluba pokazala su da je vrijeme reakcije s japankama mnogo sporije nego s patikama na nogama, na primjer, a isto tako slabija je sila kočenja. Pritom postoji i opasnost da vam se japanke ili sandale zaglave na nekoj od pedala, a u saobraćaju je brzina reakcije jako bitna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

vožnja

Automobil

Kazna

vožnja u papučama

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