Nova divlja vožnja: Vozač džipa za dlaku izbjegao tragediju

Nova opasna vožnja zabilježena je u Crnoj Gori kada je vozač džipa opasno preticao na putu prema Cetinju.

Kako je došlo do opasnog preticanja na putu prema Cetinju?

Na snimku se vidi vozilo, podgoričkih tablica, koje prelazi punu liniju i započinje preticanje vozila švajcarskih tablica (Lucern) u trenutku kada iz suprotnog smjera nailaze druga vozila, čime su direktno ugroženi svi učesnici u saobraćaju.

Kako se vidi na snimku vozač džipa je za dlaku izbjegao nesreću koja je mogla da završi kobno kako za njega tako i za druge učesnike u saobraćaju.

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Preticanje preko pune linije je strogo zabranjeno i velike su kazne za to, ali nesavjesni vozači ne mare za to.

"Upravo na dionicama sa smanjenom preglednošću i povećanim rizikom od sudara, ovakvi manevri mogu imati teške posljedice", navodi Podgorički vremeplov koji ujedno apeluje na sve vozače da poštuju saobraćajne propise i ne rizikuju svoje i tuđe živote zbog nekoliko sekundi uštede u vožnji.

Kakve su reakcije izazvale objavljene scene?

Naravno, snimak je izazvao lavinu komentara.

Tako je jedan pratilac napisao:

"Od apela nema ništa. Samo po džepu i to debelo i to za svakoga da bude isti kriterijum".

Drugi je napisao:

"Ovome što pretiče na punoj liniju oduzeti vozačku trajno".

Kako je policija ranije kažnjavala slične prekršaje?

Podsjećamo, policija u Baru sankcionisala je dvojicu vozača zbog grubog kršenja saobraćajnih propisa, među kojima je i 22-godišnji Podgoričanin koji je opasno preticao u tunelu Raš, ugrožavajući bezbjednost ostalih učesnika u saobraćaju.

"Policijski službenici su putem sistema video-nadzora evidentirali vozača J.R. (22) iz Podgorice, koji je u tunelu Raš izvršio nepropisno preticanje, čime je ozbiljno ugrozio bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju imajući u vidu da preticanje u tunelima spada među najopasnije oblike neodgovornog ponašanja u saobraćaju. Naime, kontrolom je utvrđeno da je imenovani počinio više prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, uključujući preticanje u tunelu i preticanje na način kojim se ugrožava bezbjednost ostalih učesnika u saobraćaju koji se kreću suprotnim smjerom", naveli su tada iz policije i dodali da je sankcionisan i vozač L.P. (27) iz Bara, koji je na dionici puta kroz mjesta Haj-Nehaj i Sutomore izvršio više saobraćajnih prekršaja – nepropisno prestrojavanje, preticanje preko pune uzdužne linije i upravljanje vozilom bez korišćenja sigurnosnog pojasa.