Nova divlja vožnja: Vozač džipa za dlaku izbjegao tragediju

Autor:ATV
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Nova opasna vožnja zabilježena je u Crnoj Gori kada je vozač džipa opasno preticao na putu prema Cetinju.
Na snimku se vidi vozilo, podgoričkih tablica, koje prelazi punu liniju i započinje preticanje vozila švajcarskih tablica (Lucern) u trenutku kada iz suprotnog smjera nailaze druga vozila, čime su direktno ugroženi svi učesnici u saobraćaju.
Kako se vidi na snimku vozač džipa je za dlaku izbjegao nesreću koja je mogla da završi kobno kako za njega tako i za druge učesnike u saobraćaju.
Hronika
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Preticanje preko pune linije je strogo zabranjeno i velike su kazne za to, ali nesavjesni vozači ne mare za to.
"Upravo na dionicama sa smanjenom preglednošću i povećanim rizikom od sudara, ovakvi manevri mogu imati teške posljedice", navodi Podgorički vremeplov koji ujedno apeluje na sve vozače da poštuju saobraćajne propise i ne rizikuju svoje i tuđe živote zbog nekoliko sekundi uštede u vožnji.
Naravno, snimak je izazvao lavinu komentara.
Tako je jedan pratilac napisao:
"Od apela nema ništa. Samo po džepu i to debelo i to za svakoga da bude isti kriterijum".
Drugi je napisao:
"Ovome što pretiče na punoj liniju oduzeti vozačku trajno".
Kako je policija ranije kažnjavala slične prekršaje?
Podsjećamo, policija u Baru sankcionisala je dvojicu vozača zbog grubog kršenja saobraćajnih propisa, među kojima je i 22-godišnji Podgoričanin koji je opasno preticao u tunelu Raš, ugrožavajući bezbjednost ostalih učesnika u saobraćaju.
"Policijski službenici su putem sistema video-nadzora evidentirali vozača J.R. (22) iz Podgorice, koji je u tunelu Raš izvršio nepropisno preticanje, čime je ozbiljno ugrozio bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju imajući u vidu da preticanje u tunelima spada među najopasnije oblike neodgovornog ponašanja u saobraćaju. Naime, kontrolom je utvrđeno da je imenovani počinio više prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, uključujući preticanje u tunelu i preticanje na način kojim se ugrožava bezbjednost ostalih učesnika u saobraćaju koji se kreću suprotnim smjerom", naveli su tada iz policije i dodali da je sankcionisan i vozač L.P. (27) iz Bara, koji je na dionici puta kroz mjesta Haj-Nehaj i Sutomore izvršio više saobraćajnih prekršaja – nepropisno prestrojavanje, preticanje preko pune uzdužne linije i upravljanje vozilom bez korišćenja sigurnosnog pojasa.
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