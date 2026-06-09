Srušio se avion u Hrvatskoj: Ima povrijeđenih

Foto: pexels/ Mathew Browne

Policija je danas oko 8:35 časova primila prijavu da se mali avion srušio u Vrsaru u Hrvatskoj, blizu aerodroma.

Jedna osoba je povrijeđena i sve službe hitne pomoći su poslate na lice mjesta, saopštila je policija, prenosi Kurir. Trenutno nema informacija o stepenu zadobijenih povreda.

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