Reanimacija dječaka koji se ugušio krofnom trajala 45 minuta: Tragedija potresla Zagreb

Javnost u Hrvatskoj potresla je tragedija koja se dogodila u jednoj osnovnoj školi na području Velike Gorice, gdje je tokom velikog odmora preminuo devetogodišnji dječak nakon što se ugušio komadom hrane.

Prema informacijama koje prenosi RTL Danas, nesretni događaj desio se u ponedjeljak, 8. juna, oko 15 sati. Dječak je tokom odmora jeo krofnu, a prema riječima učenika i nastavnika, u jednom trenutku uzeo je prevelik zalogaj koji mu je završio u dišnim putevima.

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Dežurna doktorka Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije Sanja Kos izjavila je da je dječak neposredno prije tragedije bio veseo, igrao se i družio s vršnjacima.

"Djeca koja su bila pored njega rekla su da je poplavio, prestao disati, izgubio svijest i srušio se. Učiteljice su odmah priskočile u pomoć, pozvale Hitnu pomoć i započele postupak oživljavanja", kazala je Kos.

Kada je ekipa hitne pomoći stigla u školu, učiteljice su već provodile masažu srca i vještačko disanje. Doktori su potom nastavili reanimaciju i primijenili sve raspoložive mjere spašavanja.

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"Nije disao i nije mu radilo srce. Primjenili smo napredne mjere reanimacije i lijekove, ali dijete nije reagovalo. Nažalost, uočeni su sigurni znakovi smrti i oživljavanje je prekinuto u 15.35 sati", navela je Kos.

Prema njenim riječima, pokušaji spašavanja trajali su između 45 i 50 minuta.

"Ovo je izuzetno teška intervencija. Najteže je kada je riječ o djeci i kada, uprkos svim naporima, ne uspijete spasiti život", rekla je Kos, izrazivši saučešće porodici.

Nakon tragedije u školu bi trebao stići krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi pružio psihološku podršku učenicima, nastavnicima i zaposlenima škole koji su svjedočili ovom tragičnom događaju.

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Stručnjaci podsjećaju da je kod gušenja hranom presudno brzo prepoznavanje simptoma i pružanje prve pomoći, ali ističu da postoje situacije u kojima, uprkos pravovremenoj reakciji, ishod može biti tragičan.