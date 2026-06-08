Penzionerki 7.200 KM za obuku nove sekretarice!

U Agencija za rad i zapošljavanje BiH, koja bi trebala da bude primjer svima po pitanju sprovođenja zakonskih propisa iz oblasti prijema radnika, otkrivena je nesvakidašnja praksa kada je riječ o sklapanju ugovora o djelu.

Tome svjedoči i angažovanje bivše radnice, koja je nakon odlaska u penziju, ekspresno vraćena u instituciju kako bi obučavala novo osoblje što je poreske obveznike koštalo čak 7.200 KM.

Prema najnovijem revizorskom izvještaju za 2025. godinu, ukupni izdaci Agencije za rad i zapošljavanje po osnovu ugovora o djelu iznosili su 13.050 KM. Iako je ovaj iznos ostao unutar planiranog budžetskog okvira od 13.650 KM, način na koji je novac raspoređen za pet angažovanih lica izazvao je oštru reakciju revizora.

Tokom prošle godine, Agencija je jednokratno angažovala četiri lica na specifičnim poslovima, za šta je ukupno isplaćeno 5.850 KM. Ovaj novac podijeljen je za angažman lica na poslovima realizacije softvera, simultanog prevođenja, stolarskih i bravarskih radova, te unapređenje sistema obrade zahtjeva kod implementacije međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju u oblasti nezaposlenosti.

Međutim, daleko veći iznos od kompletnog pomenutog paketa stručnih usluga otišao je na račun samo jedne osobe, i to bivše radnice Agencije koja je u junu 2025. godine otišla u penziju. Ona je nakon toga angažovana čak dva puta, na periode od 30 i 45 dana.

Njen zadatak je bio da obučava novozaposleni kadar na poziciji tehničkog sekretara, kao i da pomaže tehničkom sekretaru i referentu za administrativno arhivske poslove u obavljanju poslova upražnjenog radnog mjesta referenta za protokol i arhivu.

Za svega 75 dana angažmana, ovoj penzionerki su isplaćene dvije naknade, jedna od 3.200 KM i druga od čak 4.000 maraka.

Revizori su u svom izvještaju jasno potcrtali da ovakvo postupanje institucija BiH ne bi smjelo da bude praksa. Oni upozoravaju da su pravila javnih konkursa jasna, odnosno da kandidati koji se primaju na posao moraju unaprijed zadovoljavati sve uslove i posjedovati osnovne vještine za to radno mjesto.

"Uvođenje novozaposlenog lica u posao na ovaj način ne bi trebalo biti praksa u institucijama BiH. Podrazumijeva se da najuspješniji kandidat posjeduje osnovne vještine koje zahtijeva to radno mjesto", stoji u izvještaju.

Kancelarija za reviziju je dodatno naglasila da institucije, ukoliko postoji stvarna potreba za obukom zaposlenih, to moraju rješavati kroz interne programe ili formalna stručna usavršavanja u skladu sa zakonima, a ne privatnim angažmanima.

Osim toga što je sam koncept obuke proglašen spornim, revizori su stavili poseban akcenat na finansijsku stranu ovog aranžmana, zaključivši da je ovakav ugovor potpuno neodrživ.

"Navedeno angažovanje nije dopustivo i opravdano sa stanovišta visine isplaćene naknade", zaključili su revizori u svom nalazu.

Agencija za rad i zapošljavanje je u ostavljenom roku dostavila komentar da nema primjedbi na nacrt revizorskog izvještaja Kancelarije za reviziju institucija BiH. Dakle, nalaz revizora i utvrđeni propusti u oblasti zapošljavanja predstavljaju konačan izvještaj bez korekcija u odnosu na nacrt izvještaja o obavljenoj finansijskoj reviziji za 2025. godinu.

RASHODI

Agencija za rad i zapošljavanje BiH u prošloj godini imala je na raspolaganju 1,71 milion maraka. Od tog iznosa, na njihovoj adresi ostvareni su rashodi od 1,57 miliona KM, što je za 133.346 KM manje u odnosu na raspoloživi budžet za 2025. godinu, prenosi Glas Srpske

Najviše novca potrošeno je na bruto plate i to 1,08 miliona maraka, dok je 220.730 otišlo na naknade troškova zaposlenih. Na putne troškove potrošeno je 94.051 KM, a na izdatke za tekuće održavanje 72.593 KM, dok je za ugovorene i druge posebne usluge iskeširano 43.603 KM.