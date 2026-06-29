Logo

PU Mrkonjić Grad: Istražuje se uzrok požara u Ribniku

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 11:54

Komentari:

1
Пожар у Рибнику изгорио пословни објекат 9 лица повријеђено
Foto: Srna

Policijskoj stanici Ribnik, 28. juna 2026. godine oko 17,25 časova, prijavljeno je da je izbio požar u krugu firme privatno vlasništvo u opštini Ribnik.

Požar su lokalizovali pripadnici Vatrogasnog društva Ribnik, Mrkonjić Grad i Ključ.

Policijski službenici Policijske stanice Ribnik uz saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka izvršili su uviđaj na licu mjesta.

Пожар у Рибнику

Gradovi i opštine

Ribnik: Lokalizovan požar na poslovnom objektu, 9 lica zatražilo ljekarsku pomoć

O svim okolnostima i prikupljenim činjenicama obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka po čijem nadzoru će se preduzimati sve dalje mjere i radnje u cilju utvrđivanja tačnog uzroka požara, saopšteno je iz PU Mrkonjić Grad.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

požar

Ribnik

PU Mrkonjić Grad

Policija

Vatrogasci

OJT Banjaluka

Komentari (1)

Više iz rubrike

Предложен притвор за Бањалучанина, осумњичен за насиље над мајком

Hronika

Predložen pritvor za Banjalučanina, osumnjičen za nasilje nad majkom

4 h

0
Мора вратити новац студентима: Денис Прцић осуђен на три године затвора

Hronika

Mora vratiti novac studentima: Denis Prcić osuđen na tri godine zatvora

5 h

0
Огласило се Тужилаштво о несрећи у Бањалуци у којој има погинулих

Hronika

Oglasilo se Tužilaštvo o nesreći u Banjaluci u kojoj ima poginulih

5 h

0
Бањалучка полиција потврдила: Једна особа погинула у удесу!

Hronika

Banjalučka policija potvrdila: Jedna osoba poginula u udesu!

6 h

0

  • Najnovije

16

17

Napravila mi je veliku rupu na nozi: Riba zec ujela ženu

16

07

Žena na +40 zaspala pored bazena: Zadobila teške opekotine, ljekari joj se bore za život

15

51

Odluka Vlade: 4. jul Dan žalosti u Srpskoj

15

49

Da li upaljena klima tokom noći narušava san?

15

48

Vozili ste na paklenoj vrući: Jedna greška kad stanete može uništiti motor

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima