PU Mrkonjić Grad: Istražuje se uzrok požara u Ribniku

Foto: Srna

Policijskoj stanici Ribnik, 28. juna 2026. godine oko 17,25 časova, prijavljeno je da je izbio požar u krugu firme privatno vlasništvo u opštini Ribnik.

Požar su lokalizovali pripadnici Vatrogasnog društva Ribnik, Mrkonjić Grad i Ključ. Policijski službenici Policijske stanice Ribnik uz saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka izvršili su uviđaj na licu mjesta. Gradovi i opštine Ribnik: Lokalizovan požar na poslovnom objektu, 9 lica zatražilo ljekarsku pomoć O svim okolnostima i prikupljenim činjenicama obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka po čijem nadzoru će se preduzimati sve dalje mjere i radnje u cilju utvrđivanja tačnog uzroka požara, saopšteno je iz PU Mrkonjić Grad.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.