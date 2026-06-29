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Mora vratiti novac studentima: Denis Prcić osuđen na tri godine zatvora

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 11:17

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Мора вратити новац студентима: Денис Прцић осуђен на три године затвора

Kantonalni sud u Tuzli prvostepenom presudom osudio je Denisa Prcića na tri godine zatvora zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlašćenja, nakon što je utvrđeno da je kao odgovorno lice Američkog univerziteta u BiH prekoračio svoja ovlašćenja na štetu studenata.

Kako je rečeno iz Kantonalnog suda u Tuzli, optuženi je proglašen krivim za postupke koje je, prema presudi, počinio u periodu od 1. marta do 15. novembra 2020. godine, dok je obavljao funkciju predsjednika i osnivača Američkog univerziteta u BiH.

„Optuženi je prekoračio svoja službena ovlašćenja i preuzeo nadležnost Upravnog odbora univerziteta, na način da je samovoljno povećao troškove školovanja studentima, tražeći da izvrše uplatu naknade za troškove reakreditacije na račun univerziteta u iznosu od po 1.500 KM“, navodi se u obrazloženju Kantonalnog suda u Tuzli.

Prema utvrđenom činjeničnom stanju, studentima koji nisu izvršili uplatu uskraćivana je predaja diploma, a na taj način je, prema presudi, Američkom univerzitetu u BiH pribavljena imovinska korist od 63.000 KM.

„Za 42 studenta koji su uplatili iznos od po 1.500 KM nanesena je imovinska šteta, dok je optuženi pokušao pribaviti imovinsku korist za univerzitet od još 30 studenata u ukupnom iznosu od 45.000 KM“, saopšteno je iz Kantonalnog suda u Tuzli.

Sud je istovremeno svim oštećenim studentima koji su izvršili uplatu dosudio naknadu štete. Prcić je obavezan da im isplati navedeni iznos u roku od 30 dana nakon pravosnažnosti presude, uz mogućnost prinudnog izvršenja.

U istom postupku, Denis Prcić je oslobođen optužbe za krivično djelo prevara u privrednom poslovanju.

Tužilaštvo ga je teretilo da je od jednog studenta iz Pakistana i njegovog oca za troškove reakreditacije i školarinu postdiplomskog studija naplatio oko 18.000 KM, a da studentu nije obezbijedio diplomu prvog ciklusa studija niti izvršio povrat novca.

„Optuženi je oslobođen optužbe jer nije izvan svake razumne sumnje dokazano da je počinio navedeno krivično djelo“, navedeno je u saopštenju Kantonalnog suda u Tuzli.

Presuda Kantonalnog suda u Tuzli je nepravosnažna, a stranke imaju pravo žalbe.

(Kliks)

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Denis Prcić

Američki univerzitet

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