Teška nesreća u Banjaluci: U jezivom udesu poginula jedna osoba!

Foto: Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka

Jedna osoba je poginula, a druga je povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć u Banjaluci, saopšteno je iz Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka.

Kako su rekli banjalučki vatrogasci, nezgoda se dogodila sinoć iza 21 čas u u naselju Novoselija. "Nesreća se dogodila u ulici Kragujevačkih i kraljevačkih žrtava", navode iz Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka.

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