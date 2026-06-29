Teška nesreća u Banjaluci: U jezivom udesu poginula jedna osoba!

Autor:ATV redakcija
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Jedna osoba je poginula, a druga je povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć u Banjaluci, saopšteno je iz Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka.
Kako su rekli banjalučki vatrogasci, nezgoda se dogodila sinoć iza 21 čas u u naselju Novoselija.
"Nesreća se dogodila u ulici Kragujevačkih i kraljevačkih žrtava", navode iz Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka.
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