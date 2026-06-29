Produžen pritvor osumnjičenom za nasilje u porodici

Postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka produžio je pritvor osumnjičenom A.L. za krivično djelo Nasilje u porodici, na štetu bivše supruge.

Postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka nakon ispitivanja osumnjičenog lica A.L. rođen 1976. godine iz Gradiške, uputio je dana 28.06.2026.godine, prijedlog za određivanje mjere pritvora Osnovnom sudu u Gradišci, zbog postojanja osnovane sumnje da je dana 26.06.2026.godine,počinio krivično djelo Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici iz člana 190.stav 3. KZ RS, na štetu bivše supruge.

Tužilac je uputio prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo, shodno odredbi člana 197. stav 1. tačka v. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

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O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Gradišci, saopšteno je iz OJT Banjaluka.