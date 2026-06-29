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Tuča u Milićima: Osumnjičeni uhapšen, povrijeđeni zatražio ljekarsku pomoć

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 09:05

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Policijski službenici PS Milići, uhapsili su lice inicijala D.S. sa područja ove opštine , zbog postojanja osnove sumnje da je na benzinskoj pumpi napao jedno lice, a koje se zbog zadobijenih povreda zatražio ljekarsku pomoć.

Policijski službenici Policijske stanice Milići, 28.06.2026. godine, uhapsili su lice inicijala D.S. sa područja ove opštine , zbog postojanja osnove sumnje da je počinilo krivično djelo „Tjelesna povreda“ iz člana 131. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Lice D.S. se sumnjiči da je, istog dana oko 22,20 časova, na benzinskoj pumpi u Milićima fizički napalo oštećeno lice usljed čega je isto zadobilo povrede. Oštećeno lice se radi ukazivanja ljekarske pomoći javilo u Javnu zdravstvenu ustanovu Dom zdravlja „Sveti Nikola“ Milići.

Izvršenim alkotestiranjem kod lica D.S. utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu u količini od 1,15 g/kg.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, koji je naložio dostavljanje izvještaja o počinjenom krivičnom djelu, saopšteno je iz PU Zvornik.

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Tagovi :

PU Zvornik

Tuča

Milići

hapšenje

Policija

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