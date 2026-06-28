Sudarili se kamion i automobil kod Ribnika, više povrijeđenih

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Više lica povrijeđeno je danas u sudaru kamiona i automobila u mjestu Donje Zableće kod Ribnika, rekao je Srni starješina Vatrogasnog društva iz Ribnika Danijel Mitrović.

Mitrović je dodao da su zbog ovog udesa intervenisali i vatrogasci. On je naveo da je povrijeđenima prva pomoć ukazana u Domu zdravlja "Dr Dragan Vojvodić". Policija je izvršila uviđaj.

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