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Sudarili se kamion i automobil kod Ribnika, više povrijeđenih

Autor:

ATV redakcija
28.06.2026 20:56

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Судар камиона и аута Рибник
Foto: Srna

Više lica povrijeđeno je danas u sudaru kamiona i automobila u mjestu Donje Zableće kod Ribnika, rekao je Srni starješina Vatrogasnog društva iz Ribnika Danijel Mitrović.

Mitrović je dodao da su zbog ovog udesa intervenisali i vatrogasci.

On je naveo da je povrijeđenima prva pomoć ukazana u Domu zdravlja "Dr Dragan Vojvodić".

Policija je izvršila uviđaj.

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Tagovi :

sudar

Saobraćajna nesreća

Ribnik

Policija

uviđaj

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