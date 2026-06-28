Policija uhapsila muškarca: Osumnjičen da je napao sugrađanina pred djecom

Policija u Zvorniku uhapsila je S.B. iz ovog grada zbog sumnje da je napao sugrađanina pred djecom.

Njemu se na teret stavlja da je počinio krivična djela tjelesna povreda i javno izazivanje i podsticanje nasilja i mržnje.

"Policijski službenici Policijske stanice Zvornik su identifikovali i lišili slobode lice inicijala S.B. sa područja grada Zvornika zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivična djela „Tjelesna povreda“ i „Javno izazivanje i podsticanje nasilja i mržnje“.

Lice inicijala S.B. se sumnjiči da je 27.06.2026. godine oko 19,00 časova u Zvorniku verbalno i fizički napalo lice inicijala S.G. sa područja grada Zvornika, koje je tom prilikom bilo u društvu dva maloljetna lica, nakon čega se udaljilo sa lica mjesta", navode iz PU Zvornik.

Oštećenom licu ukazana je ljekarska pomoć u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Zvornik.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini koji je naložio dostavljanje izvještaja o počinjenim krivičnim djelima protiv osumnjičenog lica.