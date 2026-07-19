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Hrvati otkrili kada isključuju EES sistem

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 17:19

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Хрвати открили када искључују ЕЕС систем
Foto: AMSRS

Gužve na granici BiH i Hrvatske sa dolaskom ljeta postale su ogromne, a Sistem ulaska i izlaska (EES) dodatno usporava kontrolu ulaska putnika u Evropsku uniju.

Ipak, ovaj sistem može privremeno da bude suspendovan.

Hrvatska radiotelevizija objavila je prilog o gužvama na graničnim prelazima i aerodromima u Hrvatskoj, s obzirom na punu primjenu EES sistema, koja je počela prije nekoliko mjeseci.

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Kako navode, sistem je moguće privremeno isključiti kada su gužve na granici prevelike. U tom slučaju putnicima se ne uzimaju biometrijski podaci, ali je pasoška kontrola i dalje obavezna.

"U vanrednim situacijama, kada očekujemo da će čekanje biti duže od 45 minuta, imamo pravo da djelimično suspendujemo EES. To znači da se kreira dosije putnika, ali nije potrebno uzimati biometrijske podatke, odnosno fotografiju lica i otiske prstiju", objasnio je Joso Vujić, načelnik Službe za granice Policijske uprave Splitsko-dalmatinske.

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Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović potvrdio je da se ova mogućnost povremeno koristi.

"Postoje određene mogućnosti kratkotrajne privremene fleksibilizacije i mi ih koristimo ukoliko se pokaže potreba. Međutim, ovo je sistem koji je prije svega namijenjen bezbjednosti građana Evropske unije i kao takav će se dodatno unapređivati", rekao je Božinović.

On je dodao da je zahvaljujući dosadašnjoj primjeni EES sistema spriječeno oko 5.000 osoba da uđu u Evropsku uniju, prenosi "B92".

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Tagovi :

EES Sistem

EES

Hrvatska

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