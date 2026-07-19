Poznati ugostitelj u Hrvatskoj: "Imamo previše lokala, pola treba zatvoriti"

Turistička sezona u Hrvatskoj ulazi u najintenzivniji period, a dok se na obali traži mjesto više, ponovo se otvara pitanje održivosti turističke ponude, cijena i kvaliteta usluge.

Podaci Poreske uprave pokazuju da je u junu i prvoj polovini jula u ugostiteljskim objektima ostvarena veća potrošnja nego u istom periodu prošle godine. Broj izdatih računa povećan je sa 74 na 78 miliona, odnosno za 5,5 odsto, dok je vrijednost računa porasla sa jedne na gotovo 1,1 milijardu evra, što predstavlja rast od osam odsto.

Ministar turizma i sporta Hrvatske Tonči Glavina istakao je da je Hrvatska, prema istraživanju Evropske putničke komisije, među najuspješnijim evropskim turističkim zemljama u prvih pet mjeseci ove godine i da zauzima četvrto mjesto.

Međutim, dio ugostitelja tvrdi da situacija na terenu nije tako dobra i da pojedine terase na obali nisu popunjene kao ranijih godina.

"Na Jadranu se otvorilo previše restorana"

Ugostitelj Marin Medak, gostujući u emisiji "RTL Danas", rekao je da je potrebno razlikovati situaciju na Jadranu od ostatka Hrvatske.

"Jadran je jedna od najposjećenijih regija na Mediteranu, ali posljednjih godina otvorilo se previše sezonskih ugostiteljskih objekata, često upitnog kvaliteta. Upravo se takvi danas najviše žale", rekao je Medak.

On smatra da je ponuda na hrvatskoj obali postala prevelika.

"Ja bih rekao da bi polovina tih lokala trebalo da bude zatvorena, odnosno da nisu ni trebali biti otvoreni. Jednostavno, na Jadranu se otvorilo previše ugostiteljskih objekata", poručio je.

Dodao je da ugostitelji na kontinentu posluju tokom cijele godine, dok mnogi objekti na obali zavise od nekoliko mjeseci turističke sezone.

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"Mi u Zagrebu radimo 365 dana u godini i veoma je teško preživjeti cijelu godinu. Prvih pet ili šest mjeseci često poslujemo s gubitkom", istakao je.

Na pitanje da li je upravo prevelika ponuda razlog zbog kojeg su neke terase na obali poluprazne, odgovorio je: "Definitivno."

"Restorani nisu preskupi, problem su porezi"

Govoreći o cijenama u ugostiteljstvu, Medak smatra da problem nije u tome što su restorani preskupi.

"Statistički gledano, cijene u restoranima su oko prosjeka Evropske unije. Problem nije u tome da su restorani preskupi", rekao je.

Prema njegovim riječima, cijene u ugostiteljstvu porasle su u posljednjih godinu dana oko 5,8 odsto, prvenstveno zbog inflacije i povećanja cijena namirnica.

Ipak, najveći problem vidi u poreznom opterećenju.

"Jedan od glavnih razloga rasta cijena su izuzetno visoki porezi. Kada bismo imali jednaku stopu PDV-a kao Italija, restorani bi mogli biti desetak odsto jeftiniji od evropskog prosjeka", smatra Medak.

Na pozive Vlade ugostiteljima da snize cijene, odgovorio je da bi prvi korak trebalo da napravi država.

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"Neka Vlada smanji poreze pa ćemo mi smanjiti cijene. To je vrlo jednostavno", poručio je.

"Otvoriti restoran je krvav posao"

Medak upozorava da veliki broj novih restorana vrlo brzo zatvara vrata jer mnogi ulaze u taj posao bez realne predstave o tome koliko je zahtjevan.

"Otvoriti restoran je krvav posao. To je jedan od poslova s najvećom stopom propadanja u svijetu, posebno u prve tri ili četiri godine poslovanja", rekao je.

Prema njegovim riječima, mnogi ugostiteljstvo zamišljaju kao atraktivan posao, ali tek kasnije shvate koliko rada i odricanja zahtijeva.

Zbog toga, smatra, dio gostiju dobija loše iskustvo, što se negativno odražava na cijeli sektor.

"Ako je gost zadovoljan uslugom, tada cijena nije previsoka", rekao je Medak.

"Konobari u sezoni mogu zaraditi više od 3.000 evra"

Govoreći o zaradi konobara tokom turističke sezone, Medak je istakao da kvalitetni radnici mogu ostvariti veoma visoke prihode.

"Prosječan konobar uz napojnice sigurno zaradi više od 3.000 evra mjesečno. To je težak posao i smatram da treba biti dobro plaćen", rekao je.

Dodao je da su napojnice pokazatelj kvaliteta usluge.

"Ako gost ostavi napojnicu, znači da je bio zadovoljan uslugom", naveo je.

Na kraju razgovora zaključio je da Hrvatska više ne može imati značajno niže cijene od ostatka Evrope.

"Cijene su u prosjeku Evrope jer su i naši troškovi visoki. Nabavka je u Hrvatskoj skuplja nego u Italiji ili Sloveniji, zbog čega brojni ugostitelji s Jadrana već odlaze u Italiju po dio namirnica", zaključio je Medak, prenosi Net.hr.