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Pao sa drveta na obalu Bosne, nije mu bilo spasa

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 20:49

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Пао са дрвета на обалу Босне, није му било спаса

Muškarac iz Zavidovića, inicijala A. H., rođen 1966. godine, preminuo je na licu mjesta nakon pada sa drveta u mjestu Vinište, opština Žepče, potvrdila je Feni portparolka Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović.

Muškarac je bio u pratnji ženske osobe, a Policijska stanica Žepče dobila je obavještenje o nesretnom događaju u 15:20 sati.

"Preminuli je pao sa drveta na obalu rijeke Bosne. Služba Hitne medicinske pomoći Žepče obavijestila je PS Žepče, koji su i obavili uviđaj. Ljekar mrtvozornik konstatovao je smrt na licu mjesta. O događaju je obaviješten dežurni kantonalni tužilac Tužilaštva ZDK", kazala je Ekinović.

Asistenciju prilikom izvlačenja tijela unesrećenog pružili su pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Žepče.

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Žepče

poginuo muškarac

Drvo

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