Tramp zaprijetio zemljama EU: Moguće carine do 100 odsto

Američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio je uvođenjem 100-odstotnih carina na svu robu iz zemalja koje uvedu porez na digitalne usluge američkim kompanijama.

„Brojne evropske zemlje trenutno razmatraju uvođenje poreza na digitalne usluge za američke kompanije“, napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social. „Neke su vrlo blizu tome“, dodao je.

„Ova objava neka služi kao najava da će se svaka zemlja koja uvede takav porez odmah suočiti sa 100-odstotnim carinama na svu robu koja se šalje u Sjedinjene Američke Države“, poručio je Tramp, dodajući da bi te mjere zamijenile bilo kakve trgovinske sporazume sa SAD-om, bez obzira na to jesu li već potpisani ili tek planirani.

Francuski predsjednik Emanuel Makron ranije je izjavio da Francuska neće odustati od svog digitalnog poreza, uprkos pritiscima iz SAD-a. Tramp je prethodno upozorio da bi SAD mogao uvesti 100-odstotne carine na francuska vina ako Pariz ne ukine taj porez.

Francuska od 2019. naplaćuje porez od tri odsto na prihode od digitalnih usluga velikih tehnoloških kompanija koje ostvaruju značajan promet u zemlji i svijetu.

Do novih tenzija došlo je nakon što su članice EU formalno odobrile trgovinski sporazum sa SAD-om postignut ranije, kojim se ograničavaju carine na evropski izvoz na 15 odsto, navodi AFP.