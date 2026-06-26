Dodik: 100 godina FK Sloge nije samo veliki jubilej već i vijek sporta, zajedništva i posvećenosti

Sto godina FK Sloga iz Gornjih Podgradaca nije samo veliki jubilej, već i vijek sporta, zajedništva i posvećenosti svom kraju, naveo je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Sloga je kroz čitav jedan vijek okupljala generacije, promovisala sportske vrijednosti i bila važan oslonac društvenog života Gornjih Podgradaca i Potkozarja. Očuvanje ovakvih klubova znači očuvanje tradicije, identiteta i prilike da mladi odrastaju uz sport i prave vrijednosti", naveo je Dodik na Instagramu.

Društvo Cvijanovićeva na obilježavanju jubileja FK Sloga Dipo: Ovo je više od sportskog kluba

Dodik je čestitao FK Slozi veliki jubilej i poželio im još mnogo uspješnih sezona i sportskih pobjeda.