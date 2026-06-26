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Dodik: 100 godina FK Sloge nije samo veliki jubilej već i vijek sporta, zajedništva i posvećenosti

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ATV redakcija
26.06.2026 21:59

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Додик ФК Слога
Foto: Iks/Milorad Dodik

Sto godina FK Sloga iz Gornjih Podgradaca nije samo veliki jubilej, već i vijek sporta, zajedništva i posvećenosti svom kraju, naveo je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Sloga je kroz čitav jedan vijek okupljala generacije, promovisala sportske vrijednosti i bila važan oslonac društvenog života Gornjih Podgradaca i Potkozarja. Očuvanje ovakvih klubova znači očuvanje tradicije, identiteta i prilike da mladi odrastaju uz sport i prave vrijednosti", naveo je Dodik na Instagramu.

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Dodik je čestitao FK Slozi veliki jubilej i poželio im još mnogo uspješnih sezona i sportskih pobjeda.

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FK Sloga Dipo

100 godina kluba

jubilej

Milorad Dodik

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