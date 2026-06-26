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Dodik na terenu: Šutirao penale, pa poslao jaku poruku mladima

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 20:40

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Додик на терену: Шутирао пенале, па послао јаку поруку младима
Foto: Instagram / mdodik.official

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik prisustvovao je svečanoj akademiji povodom 100 godina FK Sloga Gornji Podgradci.

Tom prilikom Dodik je šutirao na gol, a imao je i poruku za mlade građane Republike Srpske.

"Uvijek smo imali mlade koji znaju odbraniti. I gol i Republiku Srpsku", napisao je Dodik na Instagramu.

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Milorad Dodik

SNSD

fudbalski klub

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