Načelniku Pelagićeva Slavku Tešiću zabranjen ulazak na Kosovo i Metohiju

Načelnik opštine Pelagićevo Slavko Tešić izjavio je da mu je danas zabranjen ulazak na Kosovo i Metohiju, gdje je trebalo da prisustvuje obilježavanju Vidovdana u Gračanici.

Tešić je istakao da je vraćen sa administrativnog prelaza Merdare, te da ne zna zbog čega mu je zabranjen ulazak.

- Ovo je treći put da dolazim na Kosovo i Metohiju. Predali smo dokumenta, kao i obično, a nakon desetak minuta službenik u uniformi izašao je i pozvao me unutra kako bi mi saopštio da ne mogu da uđem na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, iz, kako je rekao, njemu nepoznatih razloga - naveo je Tešić za Srnu.

On je dodao da so sada nije imao nikakvih problema prilikom dolazaka na Kosovo i Metohiju.

Sa Tešićem su putovali i direktor Turističke organizacije Pelagićeva, njegov saradnik i vozač, kojima je ulazak na Kosmet dozvoljen.

Ranije danas ulaz na Kosovo i Metohiju zabranjen je i predsjedniku Opštine Nikšić Marku Kovačeviću.

Region Gradonačelniku Nikšića zabranjen ulazak na KiM

Nova srpska demokratija saopštila je da je Priština time još jednom potvrdila svoju jasnu antisrpsku politiku.

- Današnjim činom zabrane ulaska gradonačelniku Nikšića i potpredsjedniku naše stranke Marku Kovačeviću, prištinske vlasti na čelu sa odlazećim političarem Aljbinom Kurtijem, kojeg sve međunarodne adrese danas posmatraju kao glavni faktor nestabilnosti na prostoru Zapadnog Balkana, još jednom su potvrdile svoju jasnu antisrpsku politiku - ističe se u saopštenju NSD-a.