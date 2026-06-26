Kazne do 5.000 KM: Koliko eurokrema smijete unijeti u BiH

Mnogi koji dolaze iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Hrvatske i drugih evropskih zemalja u BiH nose prehrambene proizvode za porodicu, među kojima je često i eurokrem.

Prema zvaničnim podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, za eurokrem nije propisana posebna količina u broju tegli ili kilogramima. On se tretira kao roba nekomercijalnog karaktera, pod uslovom da je količina namijenjena za ličnu, porodičnu upotrebu ili poklon, a ne za prodaju.

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Putnik u Bosnu i Hercegovinu može unijeti robu nekomercijalnog karaktera u ličnom prtljagu u vrijednosti do 600 KM po osobi i po danu, što iznosi oko 307 evra. To znači da eurokrem, zajedno s drugom robom koju nosite, ne bi trebalo da prelazi vrijednost od 600 KM ako želite izbjeći plaćanje uvoznih dažbina.

Važno je znati da carinski službenik na granici ima pravo procijeniti da li količina eurokrema odgovara ličnoj upotrebi. Nekoliko tegli za porodicu uglavnom se može smatrati robom za lične potrebe, ali veći broj istih proizvoda može izazvati sumnju da se radi o robi za daljnju prodaju. U tom slučaju roba se mora prijaviti i može biti predmet obračuna uvoznih dažbina.

Ako vrijednost robe prelazi 600 KM, carinski organ može obračunati carinu i PDV na vrijednost robe. U Bosni i Hercegovini PDV iznosi 17 odsto, a za robu nekomercijalnog karaktera carinski postupak zavisi od vrijednosti i vrste robe. Ako putnik robu prijavi, postupak se može riješiti na granici uz obračun propisanih dažbina.

Kazne se ne propisuju posebno za eurokrem, već za carinski prekršaj. Ako fizičko lice ne prijavi robu koju unosi preko carinske linije, prema Zakonu o carinskim prekršajima BiH može biti kažnjeno novčanom kaznom od 200 KM do 5.000 KM, što je približno od 102 do 2.556 evra.

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U slučaju da se roba unosi izvan graničnog prelaza ili se pokušava izbjeći carinski nadzor, kazne su znatno veće. Za fizičko lice propisana je kazna od 500 KM do 10.000 KM, što je približno od 256 do 5.113 evra.

Putnici posebno trebaju voditi računa da eurokrem bude u originalnom pakovanju i da količina bude razumna za lične potrebe. Ako proizvod sadrži mliječne sastojke, mogu se primijeniti i posebna pravila za lične pošiljke proizvoda životinjskog porijekla, zavisno od sastava proizvoda i procjene nadležnih službenika na granici, piše "GP Maljevac".