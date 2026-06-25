Uradite ovo večeras prije spavanja: Sutra slavimo zaštitnicu djece, a jedna molitva donosi mir domu

Pravoslavna crkva i njeni vjernici 26. juna slave uspomenu na Svetu mučenicu Akilinu, djevojčicu koja je pokazala neshvatljivu hrabrost i vjeru u trenucima kada su se i odrasli povlačili.

Njen praznik u hrišćanskom svijetu važi za dan kada se slavi čistota duše, nepokolebljivost i čuda koja se dešavaju onima koji iskreno vjeruju.

S obzirom na to da se njen spomen slavi sutra, večeras je pravo vrijeme za molitvu i duhovni mir, kako biste sutrašnji dan dočekali svijetli i zaštićeni od svakog zla.

Ko je bila Sveta mučenica Akilina?

Akilina je rođena u Palestini, u gradu Solunu, krajem 3. veka. Imala je samo 12 godina kada su počeli strašni progoni hrišćana pod carem Dioklecijanom. Iako dijete po godinama, Akilina je bila duhovno zrelija od mnogih odraslih. Svoju vjeru nije krila - naprotiv, javno je propovedala hrišćanstvo i preobraćala svoje vršnjakinje. Kada su je izveli pred carskog namjesnika Volusijana, ponuđeno joj je bogatstvo i lagodan život ukoliko se odrekne Hrista i prinese žrtve idolima. Akilina je to odlučno odbila rečima:

"Moj Bog je moja snaga, i ja se ne bojim onoga što mi čovek može učiniti."

Bijesni namjesnik je naredio da je brutalno muče. Prema žitiju, uprkos stravičnim mukama, djevojčica je ostala nepovrijeđena jer joj se javio anđeo Gospodnji i iscjelio joj rane. Na kraju joj je odrubljena glava 293. godine, ali njeno stradanje postalo je simbol nepobjedive vere.

Narodna vjerovanja i običaji za sutrašnji dan

U našem narodu se vjeruje da je Sveta Akilina zaštitnica djece, nevinih i svih onih koji trpe nepravdu. Zbog njene mladosti i čistote, stari običaji kažu da na ovaj dan treba izbjegavati teške poslove, svađe i grube riječi, a pažnju usmjeriti na porodicu i pomaganje onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Takođe, vjeruje se da ako sutra ujutru prvo pomognete nekom djetetu ili mu udijelite mali dar, to donosi blagoslov i sreću u vaš dom tokom cijele godine, piše Ona.rs

Molitva za spas i mir

Ako prolazite kroz težak period, osjećate strah ili nepravdu, vjeruje se da večeras ili sutra tokom dana treba izgovoriti ove riječi posvećene Svetoj Akilini:

"Mučenica Tvoja, Gospode, Akilina, u stradanju svome primila je nepropadljivi vijenac od Tebe, Boga našega jer imajući pomoć Tvoju, mučitelje pobjedi i sruši nemoćnu drskost demona. Njenim molitvama spasi duše naše. Amin."

Vjeruje se da ova molitva donosi mir u dušu, bistrinu umu i snagu da se prebrode svi životni izazovi. Navijte alarme za sutrašnji praznik i uđite u novi dan sa vjerom i nadom!