Aktivan požar kod Trebinja, teren miniran i nepristupačan

Od juče je aktivan požar u blizini sela Sedlari kod Trebinja, potvrđeno je za ATV iz Teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice Trebinje.

Kako je za ATV rekao Dejan Kašiković, komandir Teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice Trebinje, požar je izbio najvjerovatnije nakon udara groma na području Strmičkih brda i Keln Osoja, na liniji razgraničenja. Vatra je zahvatila travu i visoko rastinje.

“Riječ je o miniranom i veoma nepristupačnom terenu, zbog čega vatrogasci nisu u mogućnosti da intervenišu na pojedinim dijelovima požarišta. Trenutno nema ugroženih stambenih objekata, a pripadnici TVSJ Trebinje kontinuirano prate situaciju i preduzimaju sve moguće mjere kako bi se spriječilo dalje širenje požara. Apelujemo na građane da ne prilaze ovom području zbog opasnosti od mina i da svaku pojavu požara odmah prijave nadležnim službama”, rekao je Kašiković za ATV.