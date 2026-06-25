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Herojska akcija MUP-a Srpske: Transportovali muškarca iz Banjaluke na VMA

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 10:51

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МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.
Foto: MUP Republike Srpske

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske noćas su uspješno realizovali vanredni medicinski transport 42-godišnjeg muškarca, koji je iz UKC-a u Banjaluci upućen na hitno liječenje u VMA u Beogradu radi izvođenja trombektomije.

Nakon prijema na VMA i intervencije nadležnih ljekara, pacijent je stabilnog zdravstvenog stanja.

"Zahvaljujemo Jedinici Granične policije BiH i kolegama iz Policijske uprave Bijeljina na izuzetnoj saradnji, profesionalnosti i brzoj reakciji, koje su bile od ključnog značaja za uspješnu realizaciju zadatka", navode iz MUP-a Republike Srpske.

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MUP Republike Srpske

pacijent

VMA

UKC Republike Srpske

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