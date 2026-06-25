Herojska akcija MUP-a Srpske: Transportovali muškarca iz Banjaluke na VMA

Autor:ATV redakcija
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Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske noćas su uspješno realizovali vanredni medicinski transport 42-godišnjeg muškarca, koji je iz UKC-a u Banjaluci upućen na hitno liječenje u VMA u Beogradu radi izvođenja trombektomije.
Nakon prijema na VMA i intervencije nadležnih ljekara, pacijent je stabilnog zdravstvenog stanja.
"Zahvaljujemo Jedinici Granične policije BiH i kolegama iz Policijske uprave Bijeljina na izuzetnoj saradnji, profesionalnosti i brzoj reakciji, koje su bile od ključnog značaja za uspješnu realizaciju zadatka", navode iz MUP-a Republike Srpske.
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