Herojska akcija MUP-a Srpske: Transportovali muškarca iz Banjaluke na VMA

Foto: MUP Republike Srpske

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske noćas su uspješno realizovali vanredni medicinski transport 42-godišnjeg muškarca, koji je iz UKC-a u Banjaluci upućen na hitno liječenje u VMA u Beogradu radi izvođenja trombektomije.

Nakon prijema na VMA i intervencije nadležnih ljekara, pacijent je stabilnog zdravstvenog stanja. "Zahvaljujemo Jedinici Granične policije BiH i kolegama iz Policijske uprave Bijeljina na izuzetnoj saradnji, profesionalnosti i brzoj reakciji, koje su bile od ključnog značaja za uspješnu realizaciju zadatka", navode iz MUP-a Republike Srpske.

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