Pacijent iz Banjaluke helikopterom transportovan u Beograd: Doktori na VMA izveli čudo

Protekla noć za dežurne ljekare VMA protekla je burno, pregledano je 612 pacijenata, a najviše je bilo pacijenata koji su se javili u hirurške ambulante, njih preko 430, dok je veliki broj saobraćajnih nesreća zabrinuo ljekare.

Prema riječima pukovnik profesora Predraga Đurića, bilo je dosta pacijenata koji su primljeni na internističku ambulantu, oko 180. Na neuropsihijatriji njih 80, i na toksikologiji je pregledano skoro 90 pacijenata.

"Ono što bih izdvojio je to da je bilo veliki broj saobraćajnih nesreća. Bilo je 185 povređenih tokom proteklih 24 časa, a ukupno je urađeno 12 operacija u hirurškom bloku VMA. Najviše su posla imali naši opšti hirurzi, ali i ortopedi i plastični hirurzi", istakao je dr Đurić u jutarnjem programu RTS.

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On je dodao da je dosta posla za ljekare bilo i u angiosali, te da je zabilježeno 6 akutnih infarkta i intervencija ugradnje privremenog pejsmejkera.

"Tokom noći organizovan je i transport za pacijenta iz Republike Srpske. Radi se o mlađem muškarcu u dobi od 42 godine, koji je primljen na VMA zbog infarkta mozga. Nakon intervencije kolega iz Kliničkog centra Banjaluka, pacijent je helikopterskim transportom prevezen na VMA i oko ponoći je naša ekipa neuroradiologa na čelu sa doktorom Macom Jovanovskim i profesorom Rankom Rainčevićem izvela jednu složenu proceduru, takozvana endovaskularna trombektomija. Pacijent je primljen pod slikom moždanog udara, a naši interventni radiolozi su uspjeli da otvore krvni sud i pacijent je za sada stabilan", otkrio je Đurić.