Djeca sa KiM u Srpskoj: "Osjećamo se ljepše i bezbjednije nego kod kuće"

"Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske“ je projekat koji ruši granice. Nije ovo samo obična posjeta, priča i Sofija Jovanović učenica Osnovne škole Desanka Maksimović iz Kosovske Kamenice.

Ovdje se, kaže, osjeća ljepše i bezbjednije nego kod kuće. Prijateljstva i uspomene iz Srpske nosi za zauvijek.

"Ovdje nam bude jako prijatno, mi u našoj sredini pošto je mješovita ne osjećamo se uvijek najprijatnije i najbezbjednije a kada dođemo ovde ljepše nam je nego kod svoje kuće, ljudi su brižni i gostoprimljivi nikada se ljepše nisam osjećala nego kad dođem ovdje", kaže Sofija Jovanović, učenica OŠ „Desanka Maksimović“ Kosovska Kamenica.

"Projekat koji je spojio ne samo mlade, ne samo učenike OŠ već i njihove roditelje, nastavnike direktore sve prosvjetne radnike sa Kosova i Metohije. Projekat koji neguje obrazovanje, tradiciju i kulturu", kaže Jadranka Vasić, učiteljica u OŠ "Desanka Maksimović".

Danas su svečano dočekani i u Vladi. Srpska, tvrdi premijer, želi na sve načine da pokaže da je uz Srbe s Kosmeta.

"Ne trebam ponavljati da smo jedan narod sa jednim jezikom, sa jednom vjerom i da je taj dio našeg naroda trenutno u jednoj specifičnoj veoma situaciji želimo da im na svaki mogući način pokažemo da smo sa njima", kaže Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Oko 700 porodica ugostilo je 800 mališana sa Kosova i Metohije, kazao je Milorad Arlov. Poručuje, premijer Srpske je ove godine osvijetlio obraz Banjaluci, jer se Grad oglušio na projekat.

"KiM branimo djelima volimo djelima a ne riječima. To pokazujemo već duži niz godina odbor za pomoć KiM-u 18 godina na razne načine pomaže srpski narod na KiM i srpsku djecu zahvaljujući institucijama lokalnim zajednicama humanim ljudima Republike Srpske", rekao je Milorad Arlov, predsjednik Odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji.

Srbija i Republika Srpska mora da i na ovakav način budu garanti očuvanja srpskog nacionalnog bića koje se stvaralo i rodilo na Kosmetu istakao je predsjednik Srpske.

"Razmjenjujemo vrstu posjeta kako bi mladi shvatili da smo dio jednog jedinstvenog naroda, jednog jedinstvenog nacionalnog bića, jedne vjere, jedne kulture, jednog običaja, jednog pisma, jednog jezika. Posebno je to važno za djecu na KiM-u", kaže predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

Djeca sa Kosova i Metohije i njihovi pratioci gosti su u 20 gradova i opština u Republici Srpskoj. Ovdje će biti do 26. juna.