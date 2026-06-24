Piralen u Incelu - sedam godina bez rješenja: Šta sad?

Sedam godina. Toliko traje priča o piralenu u Incelu. Sedam godina istraga, analiza, projekata i obećanja. Sedam godina od trenutka kada je Banjaluka saznala da se usred poslovne zone nalazi zemljište zagađeno piralenom.

I sedam godina kasnije, najveći dio problema je i dalje tamo gdje je i bio. Oko 4.600 kubika kontaminiranog zemljišta još čeka sanaciju.

"Ideja je da se ta zemlja izvozi u neku od Zapadnih zemalja koja bi to htjela prihvatiti i da se tamo tretira. Međutim vrijednost tog posla bi bila preko 15 miliona maraka. Druga mogućnost je da se sa resornim ministarstvom i Vladom Srpske nađe neka lokacija na kojoj bi to zemljište bilo deponovano u skladu sa svim ekološkim standardima", kaže Saša Panić, direktor Poslovne zone "Banjaluka".

Pripremljen je projekat remedijacije i rekultivacije, kažu iz resornog ministarstva. Doneseni su i pravilnici koji regulišu sanaciju kontaminiranog zemljišta, a obezbijeđen je i dio novca za uklanjanje opasnog otpada.

"Pored toga, Vlada je, na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, odobrila sufinansiranje aktivnosti na remedijaciji zemljišta na kontaminiranom područjima u Poslovnoj zoni „Incel", odnosno zbrinjavanju opasnog otpada koji je nastao prilikom remedijacije zagađenih površina na način da je odobreno 240 000 KM za ove aktivnosti", navode iz Ministarstva.

U međuvremenu mijenjali su se gradonačelnici, ministri, direktori i komisije. Jedno vrijeme na konto ove priče skupljali su se politički poeni. Prije gradonačelničke funkcije, Draško Stanivuković upravo je ovdje pričao je o ekološkoj katastrofi, prosipao ulje pred kamerama i tražio hitnu reakciju institucija. Danas, sedam godina kasnije, piralen je i dalje tema. Odgovora je manje nego tada.Iz Odjeljenja za inspekcijske poslove Grada Banjaluka ni na jedno od naših pitanja nismo dobili odgovor. Od gradskog menadžera jesmo.

"Koliko znam prije tri mjeseca bila je jedna prijava. Naša inspekcija je izašla teren. Rađena je analiza tog dijela koji je prijavljen. Tada nije ništa nađeno. Međutim, ja sam saglasna da je to jedan veći i širi problem", kaže Mirna Savić Banjac, gradski menadžer.

Rađene su analize, studije, procjene i planovi. Otvarane su istrage i podnošene prijave. Jedna od njih je i krivična prijava podnesena Okružnom javnom tužilaštvu od strane Centra za životnu sredinu, a koja se odnosi ma potencijalno ilegalno razvoženje zemlje zagađene piralenom iz ,,Incela'' u okolna naselja u Banjaluci. Smatrali su da potencijalno postoji mogućnost da se ilegalno razvozila zemlja kontaminirana piralenom iz ,,Incela'' u okolna naselja u Banjaluci.

"To je krivična prijava koju smo mi podigli na osnovu video snimka koji smo mi anonimno dobili dronom koji prikazuje bager koji je zahvatio zemlju u dijeli koji je u dekontnim analizama prikazan kao zagađen. Znate da je cijeli proces bio mukotrpan. Tu je bilo i tajenja informacija. Onda je bio i fijasko sa stranim konsultantom, ako se ne varam iz Holandije. U osnovi, mi sada tačne informacije koliko je zagađeno – nemamo", kaže Igor Kalaba iz Centra za životnu sredinu.

Tužilaštvo je otvorilo predmete. Jedan je završio na sudu.

"Okružno javno tužilaštvo Banja Luka dana 05.05.2021.godine, podiglo optužnicu protiv Š.P. zbog krivičnog djela Zagađivanje životne sredine otpadnim materijama iz člana 371. stav 1. KZ RS. Osnovni sud u Banja Luci, potvrdio je optužnicu 12.07.2021.godine. U pomenutom predmetu Osnovni sud Banja Luka, dana 27.04.2026.godine, donio je presudu. Ovo tužilaštvo još nije zaprimilo pismeni otpravak presude", rečeno je iz OJT Banjaluka.

Epilog? Presuda je oslobađajuća.

U predmetu broj 71 0 K 349498 21 K, dana 27.04.2026. godine, donesena je oslobađajuća presuda na osnovu odredbe člana 298 tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske", rečeno je iz Osnovnog suda.

Termički tretman jedini način da se uništi piralen. Zabranjen je u Evropi 2001. godine zbog mogućeg kancerogenog efekta. U radnoj sredini može doći do kontaminacije i narušavanja zdravlja kada piralen prodre kroz kožu, udisanjem određenim gasovitih produkata koje nastaju prilikom njegovog gorenja, ili unošenjem hrane i vode.

"Izrazito opasana u jako malim situacijama. Akutno trovanje kod odrasle osobe ukoliko bi se unijelo oralno nastaje sa pola grama tog materijala. Ta trovanja su međutim uglavnom su vezana za direktno izlaganje. Ono što je problem kod tih jedinjenja jeste ako su svojim curenjem u podzemne vode došla u lance ishrane ljudi, ili lance ishrane životinja", rekao je Petar Gvero, profesor na Mašinskom fakultetu u Banjaluci.

Izrazito opasna jedinjenja. Na drugom stepenu rizika po ljude i životinje, tik ispod radio-aktivnih sredstava, dodaje Gvero.

Od požara preko brojnih istraga i obećanja prošlo je sedam godina. Stvari su odavno jasne – činjenice poznate. Zna se koliko je zemljišta zagađeno. Ko je nadležan i gdje su moguća rješenja. Ono što se ne zna jeste kada će sanacija doći.