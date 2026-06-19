Možda vas broj iznenadi: Koliko kafića ima u Banjaluci

Na području Banjaluke trenutno je registrovano 897 ugostiteljskih preduzetnika, od čega se 652 bave pripremom i posluživanjem pića, dok je 245 registrovano za pripremu i posluživanje hrane i usluge keteringa.

Podaci koje je "BL portal" dobio iz Gradske uprave pokazuju da kafići i kafe-barovi i dalje čine ubjedljivo najveći dio ugostiteljske ponude u gradu.

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Prema podacima Odjeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj, gotovo tri četvrtine svih registrovanih ugostiteljskih preduzetnika otpada na objekte za posluživanje pića, dok su restorani i ugostiteljski objekti koji pripremaju hranu zastupljeni u znatno manjem broju.

U odnosu na prethodne godine, broj ugostiteljskih objekata bilježi rast. Krajem 2024. godine u Banjaluci je bilo registrovano 857 ugostiteljskih preduzetnika, dok je taj broj do kraja 2025. porastao na 885.

Najveći rast zabilježen je kod restorana i objekata za pripremu hrane. Njihov broj povećan je sa 219 u 2024. na 242 u 2025. godini. U istom periodu broj kafića porastao je sa 638 na 643.

Raste i broj ugostiteljskih firmi

Prema podacima koje je "BL portalu" dostavila Privredna komora Republike Srpske, tokom 2025. godine u Banjaluci je poslovalo 68 privrednih društava iz oblasti hotelijerstva i ugostiteljstva koja su predala finansijske izvještaje APIF-u. Godinu ranije bilo ih je 60.

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Od ukupnog broja, 25 se odnosi na hotele i druge smještajne kapacitete, dok su 43 privredna društva registrovana za djelatnosti pripreme i posluživanja hrane i pića.

Među njima je 25 restorana i objekata za dostavu hrane, četiri ketering firme i 14 firmi koje se bave pripremom i posluživanjem pića.

Šta pokazuju brojke

Podaci pokazuju da ugostiteljstvo ostaje jedna od najzastupljenijih djelatnosti u najvećem gradu Republike Srpske.

Posebno se izdvaja veliki broj kafića i barova, koji godinama predstavljaju važan dio svakodnevnog života Banjalučana.

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Istovremeno, rast broja restorana i ugostiteljskih firmi ukazuje na širenje ponude hrane i pića, ali i na kontinuirano interesovanje preduzetnika i kompanija za ulaganje u ovaj sektor.

Važno je napomenuti da se podaci Grada Banjaluka odnose na registrovane preduzetnike, dok evidencija Privredne komore obuhvata privredna društva koja su predala finansijske izvještaje APIF-u, zbog čega se ove brojke ne mogu direktno sabirati.