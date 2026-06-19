Ostaje li Borik bez javne garaže? Zgrade niču, to je sigurno

Banjalučko naselje Borik izmjenama regulacionog plana dobiće nekoliko višespratnica, ali i javnu garažu - ili ne?

Na prostoru nekadašnje fabrike Fruktona predviđena je izgradnja kompleksa zgrada, a na prostoru nekadašnje tržnice planirane su dvije zgrade, dva poslovna prostora i javna garaža. Stanari ovog naselja bi zgrade mogli ugledati vrlo brzo, ali ne i garažu. Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković u odgovoru za ATV kaže da je važno to što je garaža predviđena po regulacionom planu, ali kada će je graditi ne zna se.

Stanivuković je izbjegao direktan odgovor na ovo pitanje, čak je pogriješio i lokaciju.

"Mi radimo jednu javnu garažu i to je velika stvar. Radimo je između naselja Centar i Borik. Grad Banjaluka radi prvu javnu garažu, košta 10 miliona KM. Hajde prvo to da uradimo, pa da poslije određujemo prioritete. Ono što vidimo da je prioritet to ćemo prezentovati odbornicama i određivati dalje prioritete. Smatramo da što se tiče prioriteta izgradnje javnih garaža, Fruktona je jedan od prioriteta. Imamo četiri javne garaže, jedna je kod Fruktone u Boriku, druga je kod Borčevog stadiona i ostale dvije su Dolac i Paskolina ciglana", kaže Stanivuković.

Prema regulacionom planu iz aprila ove godine, izgradnja javnog parkinga je predviđena na drugoj lokaciji. Riječ je o prostoru koji se nalazi kod nekadašnje tržnice u Boriku, između Beogradske i Ulice Relje Krilatice.

Izmjene regulacionog plana u Ulici Relje Krilatice

Tu je predviđena izgradnja zgrade od 12 spratova, sa prizemljem i penthausom. Predviđena je izgradnja i dva poslovna prostora.

Kada je u pitanju prostor nekadašnje fabrike Fruktona, tu će se praviti kompleks zgrada. Prema nezvaničnim informacijama ATV-a, izvođač radova je dogovoren još prije nekoliko godina.

Planirane zgrade na prostoru bivše Fruktone

Zbog najavljene izgradnje nekoliko zgrada prije nekoliko godina u Boriku su održani protesti, a stanovnici ovog naselja "umireni" su obećanjem da će problem parkinga biti riješen javnom garažom.

Trenutna situacija sugeriše da javnu garažu Borik neće vidjeti skoro, ali zato nove zgrade čija izgradnja ide užurbanim tempom hoće.