Od ponedjeljka prijave za polaganje prijemnog ispita

Na Univerzitetu u Banjaluci od poned‌jeljka, 22. juna, do petka, 26. juna, budući studenti mogu da predaju dokumentaciju za polaganje prijemnih ispita za upis na prvi ciklus studija, rečeno je Srni na ovoj visokoškolskoj ustanovi.

Kandidati koji konkurišu na prvi ciklus studija dužni su da dostave izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, svjedočanstva svih razreda i diplomu o maturskom/završnom ispitu, te dokaz o uplati prijave.

Za pojedine fakultete potrebna su i dodatna ljekarska uvjerenja i potvrde.

Prijava je moguća i elektronskim putem na adresi /upis.unibl.org/, uz obavezu dostavljanja originalne dokumentacije prilikom upisa.

Polaganje prijemnog ispita zakazano je za 29. jun, u 9.00 časova, dok će na Medicinskom fakultetu biti održan istog dana u 14.00 časova.

Na Akademiji umjetnosti prijemni ispit traje od 29. juna do 3. jula, a na Fakultetu bezbjednosnih nauka biće organizovan 29. i 30. juna u 7.00 časova.

Rezultati konkursa biće objavljeni 1. jula, a upis primljenih kandidata obavljaće se od 7. do 10. jula.

Za studijske programe na engleskom jeziku na Medicinskom fakultetu prijemni ispit biće održan onlajn 29. juna, dok je upis u septembru.

Prema konkursu, Univerzitet u akademskoj 2026/2027. godini planira upis 2.605 studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija, od čega je 1.858 mjesta za budžetsko finansiranje, 423 za samofinansirajuće, 213 za strane i 111 za vanredne studente.

Na drugom ciklusu studija planiran je upis 971 studenta, a na trećem 167 kandidata.

Drugi upisni rok biće omogućen od 24. do 28. avgusta, dok je prijemni ispit zakazan za 31. avgust u 9.00 časova. Rezultati će biti objavljeni do 2. septembra, a upis do 11. septembra.

Za programe na engleskom jeziku na Medicinskom fakultetu drugi upisni rok traje od 3. do 28. avgusta.

Prijave za drugi i treći ciklus studija traju od 22. juna do 2. oktobra, a rang-liste će biti objavljene do 16. oktobra, dok je upis predviđen od 19. do 23. oktobra, prenosi Srna.