Odgođena akcija suzbijanja komaraca na području Banjaluke

Akcija suzbijanja komaraca u Banjaluci prvobitno planirana za 18. i 19. jun, odgođena je na zahtjev Udruženja pčelara Banjaluka, saopšteno je iz preduzeća "EKO-Bel" d.o.o.

Novi termini za izvođenje tretmana su 25. i 26. jun 2026. godine, a odluka je donesena u dogovoru sa predstavnicima Udruženja pčelara kako bi se izbjegle eventualne negativne posljedice po pčelinja društva tokom perioda cvjetanja lipe.

Dodaju da će o tačnim terminima i rasporedu sprovođenja akcije suzbijanja komaraca 25. i 26. juna javnost biti blagovremeno obaviještena.

(RTRS)