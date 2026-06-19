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Odgođena akcija suzbijanja komaraca na području Banjaluke

Autor:

ATV redakcija
19.06.2026 08:15

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Одгођена акција сузбијања комараца на подручју Бањалуке
Foto: Pixabay

Akcija suzbijanja komaraca u Banjaluci prvobitno planirana za 18. i 19. jun, odgođena je na zahtjev Udruženja pčelara Banjaluka, saopšteno je iz preduzeća "EKO-Bel" d.o.o.

Novi termini za izvođenje tretmana su 25. i 26. jun 2026. godine, a odluka je donesena u dogovoru sa predstavnicima Udruženja pčelara kako bi se izbjegle eventualne negativne posljedice po pčelinja društva tokom perioda cvjetanja lipe.

Dodaju da će o tačnim terminima i rasporedu sprovođenja akcije suzbijanja komaraca 25. i 26. juna javnost biti blagovremeno obaviještena.

(RTRS)

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Tagovi :

komarci

Banjaluka

zaprašivanje komaraca

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