Odgođena akcija suzbijanja komaraca na području Banjaluke

Autor:ATV redakcija
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Akcija suzbijanja komaraca u Banjaluci prvobitno planirana za 18. i 19. jun, odgođena je na zahtjev Udruženja pčelara Banjaluka, saopšteno je iz preduzeća "EKO-Bel" d.o.o.
Novi termini za izvođenje tretmana su 25. i 26. jun 2026. godine, a odluka je donesena u dogovoru sa predstavnicima Udruženja pčelara kako bi se izbjegle eventualne negativne posljedice po pčelinja društva tokom perioda cvjetanja lipe.
Dodaju da će o tačnim terminima i rasporedu sprovođenja akcije suzbijanja komaraca 25. i 26. juna javnost biti blagovremeno obaviještena.
(RTRS)
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