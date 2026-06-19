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U Srpskoj rođeno 19 beba

Autor:

ATV redakcija
19.06.2026 08:00

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Беба
Foto: pexels/Helena Lopes

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 19 beba, 11 djevojčica i osam dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Po pet beba rođeno je u Banjaluci i Prijedoru, tri u Foči, te po dvije u Bijeljini, Istočnom Sarajevu i Zvorniku.

U Banjaluci su rođene tri djevojčice i dva dječaka, u Prijedoru tri dječaka i dvije djevojčice, u Foči dvije djevojčice i jedan dječak, u Bijeljini dva dječaka, a u Istočnom Sarajevu i Zvorniku po dvije djevojčice.

Poroda nije bilo u porodilištima u Gradišci, Trebinju i Nevesinju. Podaci za porodilište u Doboju nisu bili dostupni.

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Tagovi :

rođene bebe

Republika Srpska

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