U Srpskoj rođeno 19 beba

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 19 beba, 11 djevojčica i osam dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Po pet beba rođeno je u Banjaluci i Prijedoru, tri u Foči, te po dvije u Bijeljini, Istočnom Sarajevu i Zvorniku.
U Banjaluci su rođene tri djevojčice i dva dječaka, u Prijedoru tri dječaka i dvije djevojčice, u Foči dvije djevojčice i jedan dječak, u Bijeljini dva dječaka, a u Istočnom Sarajevu i Zvorniku po dvije djevojčice.
Poroda nije bilo u porodilištima u Gradišci, Trebinju i Nevesinju. Podaci za porodilište u Doboju nisu bili dostupni.
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