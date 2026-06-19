U Srpskoj rođeno 19 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 19 beba, 11 djevojčica i osam dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Po pet beba rođeno je u Banjaluci i Prijedoru, tri u Foči, te po dvije u Bijeljini, Istočnom Sarajevu i Zvorniku.

U Banjaluci su rođene tri djevojčice i dva dječaka, u Prijedoru tri dječaka i dvije djevojčice, u Foči dvije djevojčice i jedan dječak, u Bijeljini dva dječaka, a u Istočnom Sarajevu i Zvorniku po dvije djevojčice.

Poroda nije bilo u porodilištima u Gradišci, Trebinju i Nevesinju. Podaci za porodilište u Doboju nisu bili dostupni.