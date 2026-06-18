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Pljuskovi i ekstremi: Objavljena srednjoročna prognoza za BiH

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 18:25

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Пљускови и екстреми: Објављена средњорочна прогноза за БиХ
Foto: ATV

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas je objavljena srednjoročna vremenska prognoza za Bosnu i Hercegovinu, za period od narednih 14 dana, do 3. jula 2026.

Naveli su da se danas u Bosni i Hercegovini u poslijepodnevnim satima očekuju slabiji lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom.

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Već od sutra izgledan je stabilniji i sunčaniji period, uz natprosječno visoke temperature. Od 21. do 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima.

Nakon 23. juna, do kraja prognoziranog perioda, očekuju se izraženi ljetni uslovi, uz pretežno sunčano i suvo vrijeme, te vrlo visoke, krajem juna i početkom jula lokalno i ekstremno visoke temperature.

Do 24. juna prognozirane minimalne temperature u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni.

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Od 25. juna do kraja prognoziranog perioda izgledne su visoke vrijednosti temperatura. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni.

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