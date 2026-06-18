Prognoza za ljeto 2026: Meteorolog objasnio šta nas čeka

Iza nas je period obilježen padavinama, jakom grmljavinom i vjetrom, a Sladić objašnjava šta je uzrokovalo ovako nestabilno vrijeme proteklih dana.

"Razlog nestabilnim vremenskim prilikama u proteklom periodu je bilo kruženje vlažnog i nestabilnog vazduha u višim slojevima atmosfere, što bi nakon prijepodnevnog zagrijavanja podloge dovodilo do vertikalnog razvoja oblačnosti, što je i uslovljavalo pojavu lokalnih pljuskova i grmljavine.

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Dakle, ovo su tipične postavke za kasno proljeće i rani početak ljeta. Dakle, nije ništa što nismo već viđali i proteklih godina i možemo reći da su to zapravo i uobičajene vremenske prilike, barem kada govorimo o kontinentalnom području Bosne i Hercegovine", navodi Sladić.

Ipak, dodaje da situacija na jugu zemlje odstupa od uobičajenih okvira.

"Kada gledamo jug zemlje, gd‌je bismo mi već polako ulazili u sušniju sezonu, ono što je evidentno jeste da i na području Hercegovine imamo u pojedinim područjima višu količinu padavina nego je to uobičajeno za mjesec juni. I samim tim već sada vidimo da je ovogodišnji juni dijametralno suprotan u odnosu na prošlogodišnji u kojem gotovo da nije bilo niti dana sa pojavom padavina", ističe on.

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Stiže vrela zračna masa iz Afrike, ali nema razloga za brigu

Već danas, pa i od juče, uslijedila je promjena vremena. Sladić podsjeća da je još 8. juna najavio kako u trećoj dekadi mjeseca dolazi do izrazito jakog prodora osjetno toplije, odnosno vrele vazdušne mase sa sjevera afričkog kontinenta.

"Međutim, ono što je vrlo važno istaknuti jeste da stanovnici Bosne i Hercegovine nemaju pretjeranog razloga za zabrinutost, budući da glavnina vrućine se zadržava nad zapadnim dijelom evropskog kontinenta, a ono što mi dobijamo jeste da se mi nalazimo na prednjoj strani tog sistema i tako da se u našoj zemlji uglavnom zadržava umjereno toplo, odnosno vrlo toplo vrijeme, tako da te vrućine neće biti pretjerano izražene. Ali ono što hoće biti izraženo u početku, dok se malo tlo ne sasuši, jeste sparina", objašnjava Sladić.

Za razliku od prošle godine kada su u trećoj dekadi juna temperature išle do 40 stepeni Celzijusa i bilježeni rekordi, ovoga puta se ne očekuju izrazito visoke vrijednosti.

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"One su zapravo više nego je to uobičajeno kada se porede klimatski nizovi unazad 30-ak godina, ali sve u svemu temperature ne prelaze iznad 35-36 stepeni Celzijusa. Dakle, najviše vrijednosti temperatura vazduha u narednom periodu koje možemo očekivati na području Bosne i Hercegovine idu do 36 stepeni Celzijusa u Hercegovini te na sjeveru Bosne, dok u ostatku zemlje do oko 32. Dakle, mnogi će se vjerovatno složiti ovd‌je i podijeliti mišljenje sa mnom da su to ipak još koliko-toliko podnošljive temperature u odnosu na vrijednosti kakve smo bilježili, recimo, u junu 2021. ili 2022., kao i primjer 2024. i 2025. kada smo išli do 40, pa lokalno i preko 40 stepeni Celzijusa", kaže klimatolog.

Dodaje da su vremenske prilike sada puno povoljnije za aktivnosti na otvorenom, ali uz oprez.

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"Približavamo se solsticiju, dakle kada je zapravo Sunce i najjače, a to samim tim podrazumijeva i neku osnovnu zaštitu, dakle šešir, vodu i sve ono kako bi boravak na otvorenom bio što prijatniji i naravno što bezbolniji. A i oni koji planiraju godišnje odmore, pogotovo onima kojima je ostalo još dana godišnjega odmora od prošle godine, dobra vijest je ako planiraju odlazak na more da su temperature mora već sada poprilično ugodne i za kupanje. Uglavnom na jadranskoj obali su od 22 do 24 stepena Celzijusa sa daljnjom tendencijom povećanja kako budemo išli u narednu sedmicu, a isto tako ako idu ka Albaniji, Grčkoj, Jonsko more već sada na oko 24-25 stepeni Celzijusa, tako da sasvim prijatne temperature mora, a ta vrućina koliko-toliko još relativno podnošljiva", rekao je Sladić.

Šta su marinski toplotni talasi i kako utiču na ljeto?

Sladić je detaljno pojasnio i pojam marinskih toplotnih talasa te njihov uticaj na zapadni dio kontinenta i nastavak ljeta u BiH.

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"Marinski toplotni talas se trenutno nalazi upravo nad područjem Mediterana, jedan se nalazi nad obalama Norveškog mora i treći se nalazi nad obalama Francuske, dakle oko Bretanje. To su vrlo važni faktori za razvoj vremenskih sistema u narednom periodu, jer postoji određeni vid podudarnosti kada imate prodore osjetno vrele zračne mase sa sjevera Afrike koje jako lijepo koincidiraju sa marinskim toplotnim talasima. Naime, kada imate konstantno uzdizanje toploga talas u višim slojevima atmosfere, na njenoj ivici on polako počinje padati i zahvaljujući samoj kompresiji vazduha, kako taj vazduh polako počinje padati u niže slojeve atmosfere, on se dodatno sabija i samim tim ti veoma jaki sistemi visokog vazdušnog pritiska ostaju u mjestu. I to je zapravo jedan od uzroka zašto će sada područje zapadne Evrope imati vrlo visoke temperature vazduha, gotovo rekordne za ovo doba godine. Ako govorimo o vrijednostima temperatura vazduha, recimo da će Francuska narednih dana ići do 43-44 stepena Celzijusa, što svakako nije uobičajeno za to područje, jer su temperature vazduha i za 17 stepeni više nego je to uobičajeno za ovaj dio godine", precizira Sladić.

Kada je riječ o ostatku ljeta, marinski toplotni talasi diktiraće tempo i kod nas.

"Ono što je evidentno jeste da će ovo ljeto imati svoje momente i faktički glavninu vrućine ja bih očekivao kako budemo išli prema sedmom i osmom mjesecu. Naravno, to nije nikakvo iznenađenje, ali s obzirom na veoma visoke površinske temperature mora u Mediteranu i naročito ukoliko se taj trend nastavi, onda možemo očekivati da će se uspostaviti malo duži toplotni talas sa kojim temperature vazduha ponovo idu iznad 40 stepeni Celzijusa. I to je zapravo neki obrazac koji primjećujemo unazad 20-ak godina, koji postaje sve učestaliji nad područjem zemlje", rekao je Sladić.

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Što se tiče padavina u junu, julu i augustu, ukupne količine bi trebale biti u granicama uobičajenih.

"Te vrijednosti su uglavnom u granicama uobičajenih, dakle negd‌je između 190 i 240 mm za kontinentalni dio, na planinama do nekih 280-290, a u nizinskim područjima Hercegovine do oko 115. Dakle, govorimo o nekim konkretnijim količinama padavina u narednom periodu, zapravo ne treba ih niti spominjati. Za sada nemamo neke bitnije padavine i eventualno prolazna naoblačenja koja bi nas kačila u narednoj sedmici ne bi dugo trajala. Sama riječ kaže prolazna naoblačenja, a zapravo uslovljena premještanjem poremećaja istočnije od zemlje", kaže on i napominje kako se definiše toplotni talas kod nas:

“U narednom periodu nema nekih bitnih iznenađenja, nema nekih ekstremno visokih temperatura vazduha, viših da, i moramo biti oprezni kada govorimo o toplotnom talasu u BiH, jer iako nema univerzalno prihvaćene definicije, toplotni talas u Bosni i Hercegovini, kao i u zemljama našeg susjedstva, uzima se u obzir da temperatura vazduha pet dana zaredom bude pet ili više stepeni iznad uobičajene vrijednosti za to doba godine. Ako to prevedemo na rječnik koji će svi razumjeti i uzmemo da je prosječna junska temperatura u Sarajevu 26, 31 stepen Celzijusa maksimalna dnevna temperatura vazduha treba da bude pet ili više dana uzastopno kako bismo mogli reći da je na tom području toplotni talas, ili kada bismo uprosječili tu temperaturu vazduha na okviru cijele zemlje i onda na to dodali još pet stepeni, pet dana zaredom, kada bismo zvanično mogli reći da je zemlja ušla u toplotni talas. Mi smo postali malo razmaženi, pa svakako viša temperatura kod nas je toplotni talas i ekstremna vrućina.”

Alarm za poljoprivrednike: Nagli pljuskovi donose više štete nego koristi

Sladić je uputio i ozbiljno upozorenje domaćim poljoprivrednicima, naglašavajući da zalihe vlage u podzemlju postaju siromašne za period nakon jula, posebno ako toplotni talasi budu izraženiji, zbog čega će navodnjavanje biti neminovno.

"S druge strane, svaka količina padavina u ljetnom periodu, a pogotovo zadnjih godina, dolazi u vidu intenzivnijih i izraženijih oborinskih pljuskova. Dakle, govorimo o tim veoma kratkim oborinskim epizodama koje su nepovoljne po poljoprivredu, jer mogu najčešće napraviti više štete nego koristi. Nije to ona stratificirana, fino raspoređena, lagana kiša koja omogućava zemljištu da upije svu tu vlagu. Međutim, ovd‌je govorimo zapravo o padavinama koje su zaista vrlo nagle, koje imaju veoma jak intenzitet i koje zemlja ne može upiti, zato što je zemljište dovoljno stvrdnuto i d‌jeluje kao asfaltna podloga. I samim tim sva količina vode koja bi se inače upila da je pala u vidu ove ravnomjerne kiše, ona otiče u najbliži slivnik. Tako da i kada vidite da je došlo do nekog intenzivnijeg pljuska u kojem je palo 50 ili 100 litara po kvadratnom metru, vi od te kiše nemate apsolutno nikakve koristi, nažalost, zato što će većina te vode oteći. Tako da u narednom periodu obratiti pažnju, naravno, kako se kulture ponašaju i u skladu sa svim potrebama navodnjavati gd‌je je to potrebno, naročito ukoliko ostatak ljeta dovede do toga, a kako sada stvari stoje, signali su prilično postojani za sedmi mjesec da će on donijeti talase vrućine", upozorava meteorolog, piše N1.

Kako klimatske promjene mijenjaju ljeta u BiH?

Na pitanje koliko se mijenja ljeto kakvo poznajemo uslijed globalnog zagrijavanja, Sladić iznosi frapantne podatke o broju vrelih dana u Sarajevu kroz različite istorijske nizove.

"Ako gledamo ljeto kao sezonu, mi možemo govoriti da na području Bosne i Hercegovine unazad nekih 20-ak ljeta, ako promatramo upravo ova recentnija ljeta, mi ćemo primijetiti da su temperature vazduha znatno više u odnosu na one kakve smo imali unazad, recimo, 70-ak godina. Ali šta je vrlo važno tu istaknuti? Visokih temperatura je bilo i prije, ekstremno visokih takođe. Međutim, ukoliko vi svake godine, ali gotovo svake godine, imate izrazito visoke temperature vazduha koje traju i po nekoliko dana, a često se znaju desiti periodi unazad pet do deset godina da traju i po 10, pa i 15 dana, e tada već govorimo o nečemu što je prije, kada bi se posmatrala klima, bilo nešto što se tumačilo kao gornji rang klimatologije", rekao je Sladić.