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Kroz Hormuz prošla tri supertankera sa naftom

18.06.2026 14:15

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Кроз Хормуз прошла три супертанкера са нафтом
Foto: Tanjug/AP/Amirhosein Khorgooi

Tri supertankera pod saudijskom zastavom sa šest miliona barela sirove nafte na brodu prošla su kroz Hormuški moreuz nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Tramp potpisao sporazum sa Iranom o okončanju njihovog rata, prenio je Rojters, pozivajući se na podatke o praćenju brodova.

Kako se navodi, drugi tankeri su danas pokazali svoje pozicije dok plove kroz moreuz, nakon što su brodovi nedjeljama prikrivali svoja putovanja prilikom prelaska kroz plovni put.

Isplovi iz saudijskih luka bili su najveći odlasci kroz moreuz u posljednjih nekoliko sedmica, prema Rojtersovoj analizi kretanja brodova.

Saudijska Arabija je uglavnom koristila svoj lučki terminal na Crvenom moru za isporuku nafte zbog sukoba koji je počeo 28. februara i koji je spriječio stotine miliona barela nafte da napuste luke proizvođača u Zalivu kroz Hormuški moreuz.

Танкери у Хормушком мореузу

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Tanker pod zastavom Hong Konga, koji je početkom marta utovario naftu iz rafinerije Ruvais u Abu Dabiju i od tada ostao u Zalivu, prošao je danas kroz moreuz, pokazali su podaci LSEG, koji prati kretanja plovila.

Tanker za tečni prirodni gas, koji kontroliše "QatarEnergy", takođe je danas prešao moreuz, pokazali su podaci LSEG-a i Kpler-a.

Teret je utovario u Ras Lafanu 12. i 13. juna i trebalo bi da ga isporuči u luku Kasim u Pakistanu 18. juna.

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Tagovi :

Hormuški moreuz

tanker

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