Logo

Njemačka šalje ratne brodove

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 11:26

Komentari:

0
Њемачка шаље ратне бродове
Foto: Tanjug/AP/Ebrahim Noroozi

Njemačka je uputila dva ratna broda ka Crvenom moru u okviru priprema za moguću misiju u Hormuškom moreuzu, izjavio je ministar odbrane Boris Pistorijus, uz napomenu da je za operaciju potrebna saglasnost Irana i Omana.

Njemačka šalje dva ratna broda u Crveno more u pripremi za moguću vojnu misiju u Hormuškom moreuzu, rekao je danas njemački ministar odbrane Boris Pistorijus.

"Dok razgovaramo, naš minolovac Fulda i brod za logističku podršku Mozel plove kroz Suecki kanal prema Crvenom moru", rekao je Pistorijus novinarima po dolasku na sastanak sa kolegama iz NATO-a u Briselu, prenosi Rojters.

On je dodao da će biti potrebno odobrenje Irana i Omana prije bilo kakvog učešća u operaciji čišćenja mina i dodao da će svaka misija zavisiti i od razvoja daljih razgovora između Irana i SAD.

Фридрих Мерз

Svijet

Merc: Evropa spremna za pregovore sa Rusijom

Vašington i Teheran su ranije potvrdili da su američki predsjednik Donald Tramp i iranski predsjednik iranski predsjednik Masud Pezeškijan elektronski potpisali Memorandum o razumijevanju Sjedinjenih Američkih Država i Irana za okončanje sukoba koje se vodio u regionu Bliskog istoka, prenosi Tanjug.

Hormuški moreuz predstavlja jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport energenata, a posljednjih mjeseci je u fokusu zbog sukoba između SAD i Irana.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Njemačka

Hormuški moreuz

ratni brod

Komentari (0)

Pročitajte više

Објелодањен тајни меморандум са Техераном - откривени сви детаљи

Svijet

Objelodanjen tajni memorandum sa Teheranom - otkriveni svi detalji

14 h

0
Иранске ракете у подземном бункеру

Svijet

''Iran dobio oružje moćnije od bilo koje nuklearne bombe''

1 d

0
Цијене нафте пале одмах након што су САД и Иран постигле споразум

Svijet

Cijene nafte pale odmah nakon što su SAD i Iran postigle sporazum

3 d

0
Важан дан за САД и Иран: Зашто Трамп жели споразум баш данас?

Svijet

Važan dan za SAD i Iran: Zašto Tramp želi sporazum baš danas?

4 d

3

Više iz rubrike

Авион

Svijet

Obustavljeni letovi na moskovskim aerodromima

4 h

0
Ормуски мореуз сукоб Америка Иран деминирање пролаза

Svijet

Otvara se Ormuz, ukidaju se sankcije Iranu!

5 h

2
Ово у ваздуху је кров спремника нафте: Напад Украјине на Москву

Svijet

Ovo u vazduhu je krov spremnika nafte: Napad Ukrajine na Moskvu

5 h

0
Вакцина

Svijet

Iskorijenjena smrtnost od raka grlića materice u Velikoj Britaniji

6 h

0

  • Najnovije

13

46

Utvrđen Prijedlog izmjene Zakona o eksproprijaciji radi izgradnje auto-puta i gasovoda

13

45

Željeznice Srpske: Zahvaljujući Vladi riješeno pitanje plata, za ostalo slijede pregovori

13

38

Vlada Srpske usvojila Uredbu o podsticajima za ulaganja od posebnog značaja

13

17

Prognoza za ljeto 2026: Meteorolog objasnio šta nas čeka

13

13

Aleksandra Prijović objavila novi album

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima