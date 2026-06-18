Njemačka šalje ratne brodove

Njemačka je uputila dva ratna broda ka Crvenom moru u okviru priprema za moguću misiju u Hormuškom moreuzu, izjavio je ministar odbrane Boris Pistorijus, uz napomenu da je za operaciju potrebna saglasnost Irana i Omana.

Njemačka šalje dva ratna broda u Crveno more u pripremi za moguću vojnu misiju u Hormuškom moreuzu, rekao je danas njemački ministar odbrane Boris Pistorijus.

"Dok razgovaramo, naš minolovac Fulda i brod za logističku podršku Mozel plove kroz Suecki kanal prema Crvenom moru", rekao je Pistorijus novinarima po dolasku na sastanak sa kolegama iz NATO-a u Briselu, prenosi Rojters.

On je dodao da će biti potrebno odobrenje Irana i Omana prije bilo kakvog učešća u operaciji čišćenja mina i dodao da će svaka misija zavisiti i od razvoja daljih razgovora između Irana i SAD.

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Vašington i Teheran su ranije potvrdili da su američki predsjednik Donald Tramp i iranski predsjednik iranski predsjednik Masud Pezeškijan elektronski potpisali Memorandum o razumijevanju Sjedinjenih Američkih Država i Irana za okončanje sukoba koje se vodio u regionu Bliskog istoka, prenosi Tanjug.

Hormuški moreuz predstavlja jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport energenata, a posljednjih mjeseci je u fokusu zbog sukoba između SAD i Irana.