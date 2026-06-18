Iskorijenjena smrtnost od raka grlića materice u Velikoj Britaniji

U Engleskoj je, zahvaljujući vakcini protiv raka grlića materice, do sada spaseno oko 200 života, a smrtnost od ove bolesti kod mladih žena koje su primile vakcinu pala je na nulu.

Analiza objavljena u časopisu „Lanset“ (The Lancet) pokazuje da je broj smrtnih slučajeva drastično opao otkako je 2008. godine djevojčicama školskog uzrasta ponuđena vakcina protiv humanog papiloma virusa (HPV), piše Bi-Bi-Si (BBC).

Potpuno iskorjenjivanje smrtnosti u mlađim starosnim grupama

Prva studija ovakve vrste otkrila je da između 2020. i 2024. godine nije zabilježen nijedan smrtni slučaj od raka grlića materice kod žena starosti od 20 do 24 godine. To je prvi put u petogodišnjem periodu da se tako nešto dogodilo. Bez programa vakcinacije, u toj grupi bilo bi očekivano oko 23 smrtna slučaja.

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„Nevjerovatna je i sama pomisao da jedna vakcina može gotovo iskorijeniti cijelu vrstu raka“, izjavio je profesor Piter Sasieni, vodeći istraživač sa Univerziteta Kvin Meri u Londonu (Queen Mary University of London).

Istraživanje je takođe pokazalo da djevojčice vakcinisane u dobi od 12 ili 13 godina imaju gotovo nulti rizik od smrti od ove bolesti prije 30. godine. Prije uvođenja vakcinacije, u toj starosnoj grupi bilježeno je oko 20 smrtnih slučajeva godišnje.

Uprkos ovom uspjehu, rak grlića materice i dalje je 14. najčešći rak među ženama u Ujedinjenom Kraljevstvu, sa 3.300 novih dijagnoza svake godine. Smatra se da HPV, virus koji se širi bliskim kontaktom kože, uzrokuje 99 odsto tih slučajeva. Iako većina HPV infekcija prolazi bez posljedica, neke mogu uzrokovati promjene ćelija koje godinama kasnije dovode do raka.

„Prava sam zagovornica ove vakcine“

Aleksandra Leg završila je školovanje neposredno prije nego što je vakcina protiv HPV-a uvedena u Engleskoj. Godine 2021, dok je planirala vjenčanje, u dobi od 30 godina dijagnostikovan joj je rak grlića materice.

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„Sjećam se tih riječi, jednostavno nisam mogla doći do vazduha. Bila sam potpuno shrvana, sve mi je prolazilo kroz glavu, bilo je to jako teško“, prisjeća se.

Liječenje je uključivalo uklanjanje limfnih čvorova, ali su hirurzi uspjeli da sačuvaju dio grlića materice, što joj je pružilo priliku za trudnoću.

Samo godinu dana kasnije rodila je kćerku Ajvi, čije srednje ime Marvela znači „čudo“.

„Tih devet mjeseci bili su zastrašujući jer je postojao veliki rizik da je izgubim u bilo kojem trenutku“, kaže Aleksandra.

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Ona ističe da bi joj život bio znatno manje traumatičan da joj je bila ponuđena vakcina, te poziva sve koji imaju priliku da se vakcinišu.

„Snažno zagovaram ovu vakcinu i, kada Ajvi bude dovoljno stara, biće prva u redu da je primi“, dodaje.

Pad obuhvata vakcinacijom razlog je za zabrinutost

Profesor Sasieni smanjenje smrtnosti opisuje kao „vrh ledenog brijega“.

„Kako vakcinisane generacije budu starile, svjedočićemo spasavanju još mnogo više života“, ističe.

Ipak, autori izvještaja upozoravaju da su stope vakcinacije u Engleskoj pale ispod preporučenog nivoa, uprkos tome što se vlada Ujedinjenog Kraljevstva obavezala da će eliminisati rak grlića materice kao javnozdravstveni problem do 2040. godine.

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Podaci Agencije za zdravstvenu bezbjednost pokazuju da je u periodu 2024–2025. vakcinisano 76 odsto djevojčica do 15. godine, što je znatno ispod 90 odsto, koliko Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) smatra potrebnim za eliminaciju bolesti.

„Znamo da je vakcina protiv HPV-a izuzetno efikasna u sprečavanju razvoja raka grlića materice, a ovi nalazi prvi put dokazuju da ona zaista spasava živote“, rekla je Mišel Mičel, izvršna direktorica organizacije za istraživanje raka Ujedinjenog Kraljevstva (Cancer Research UK), koja je finansirala istraživanje.

Ciljane mjere

„Ključno je da vlada i zdravstveni sistem hitno reaguju ciljanim mjerama kako bi doprli do zajednica sa najnižim odzivom“, dodala je.

Bez obzira na vakcinaciju, ženama starosti od 25 do 64 godine i dalje se savjetuje da redovno odlaze na skrining grlića materice.

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Od 2019. godine vakcinu protiv HPV-a primaju i dječaci, čime se štite od raka anusa, penisa i grla, te se smanjuje rizik od prenosa virusa na djevojčice.

Iz Ministarstva zdravstva poručili su da studija pokazuje „izvanredan uticaj vakcinacije“ te da rade na povećanju odziva, uključujući kampanje za nadoknadu propuštene vakcinacije i slanje kompleta za samotestiranje na HPV ženama koje se nisu odazvale na skrining.

(Indeks)