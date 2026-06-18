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Američki serijski ubica ide na doživotnu robiju: Za 17 godina ubio 8 žena

18.06.2026 07:07

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Амерички серијски убица иде на доживотну робију: За 17 година убио 8 жена
Foto: Tanjug/AP/James Carbone/Newsday

Serijski ubica iz Long Ajlenda Reks Hojerman osuđen je danas na doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta, prenijeli su američki mediji.

Hojerman (62) je osuđen dva mjeseca nakon što je priznao krivicu za ubistvo osam žena tokom perioda od 17 godina, prenosi CNN.

Prisutni članovi porodica žrtava dali su u sudnici emotivne izjave, ponekad se direktno obraćajući samom Hojermanu koji nije pokazao gotovo nikakvu reakciju.

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"Očekuje se da će Hojerman biti ubrzo prebačen iz pritvora okruga Safok. Mislim da će se to dogoditi do kraja ove nedjelje, ali to je stvar državne službe za izvršenje zatvorskih sankcija", izjavio je okružni tužilac Rej Tjernej.

Advokat odbrane Majkl J. Braun rekao je da će Hojerman najvjerovatnije prvo biti premješten u neki prijemni centar, odakle će biti upućen u zatvorsku ustanovu koju odredi služba za izvršenje zatvorskih sankcija.

"Očekujem da će to biti zatvor maksimalne sigurnosti, jer je reč o serijskom ubici", rekao je Braun.

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Tagovi :

Reks Hojerman

Serijski ubica

Amerika

presuda

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