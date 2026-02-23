Logo
Serijski ubica snimljen blizu granice sa Srbijom? Ubio pet žena

23.02.2026

21:56

Стари Нагоричан
Foto: Screenshot YouTube

Makedonska televizija Telma objavila je snimke snimke sa kamere jedne od kuća u Starom Nagoričanu na kojima se navodno vidi osumnjičeni serijski ubica.

Video traje dva minuta i na njemu se pojavljuje krupan muškarac u dužoj jakni sa kapuljačom na glavi koji pokušava da otvori vrata jedne kuće, ali su ona zaključana. Prema izvorima Telme, radi se o domu blizu mjesta poznatog kao Koinski most, u kojem je sama živjela starija žena.

Snimci su nastali 23. januara ove godine u 1.54 poslije ponoći.

Stanovnici Starog Nagoričana tvrde da je taj snimak prijavljen policiji, ali da ga policija nije željela uzeti u obzir jer su kamere bile postavljene na privatnom objektu i nisu bile prijavljene po zakonu, pa nisu mogle da se koriste kao dokazi.

Prema mještanima, već duže vrijeme su postojale sumnje u vezi 25-godišnjaka iz sela Dragomance, koji je biciklom obilazio region, da je moguće da ubija i siluje žene, ali slučajevi nisu istraživani.

Izvori Telme navode da se sada istražuju slučajevi pet žena koje su pronađene mrtve u svojim domovima - tri ove godine i dvije od prošle.

Policija Srbija

Hronika

Rasprava između bivšeg zeta i punca završila fizičkim sukobom: Reagovala policija

Za sve osim jedne zajedničko je to da su bile starije, da su bile same kod kuće i da su sve pronađene polugole ili gole.

Samo jedna žena, pronađena mrtva u svom domu prije oko mjesec dana i koja je u međuvremenu sahranjena, bila je mlađa, oko 35 godina. Za nju tužilaštvo sada traži obdukciju nakon što je ekshumirana.

Slučaj mogućeg serijskog ubice otkriven je nakon privođenja 25-godišnjaka osumnjičenog za ubistvo posljednje žrtve, za koju je tužilaštvo utvrdilo da nije preminula prirodnom smrću već nasilnom.

Žena je bila ugušena jastucima i ćebadima u periodu negdje između kraja januara i 10. februara, kada je pronađena.

Policija i tužilaštvo, u interesu istrage, ne žele da otkrivaju dodatne detalje, ali će biti istraženo da li je bilo propusta.

Prema mještanima okolnih sela, osumnjičeni je imao poteškoće u govoru i komunikaciji s okolinom. Centar za socijalni rad navodi da nije bio registrovan kao korisnik bilo kakvih prava. Živio je sa majkom i očuhom u mnogobrojnoj porodici u selu Malotino, iznad Dragomanca, gdje su pronađene neke od žrtava.

Serijski ubica

Srbija

