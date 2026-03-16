Ove znakove u narednom periodu očekuje veliki uspjeh

ATV

16.03.2026

12:25

Ове знакове у наредном периоду очекује велики успјех
Nova astrološka nedjelja donosi snažnu energiju promjena jer se približava proljećna ravnodnevnica, trenutak koji simbolično označava novi početak. Astrolozi smatraju da je ovo period kada mnogi ljudi mogu da naprave važne životne korake, posebno kada je riječ o planovima koji su dugo čekali pravi trenutak.

Mlad Mjesec u Ribama 18. marta podstiče nas da razmislimo o lekcijama koje smo naučili u prethodnom periodu, dok se 20. marta završava uticaj retrogradnog Merkura. Kada ozloglašena planeta krene direktno, komunikacija postaje jasnija, odluke lakše, a planovi konačno počinju da se realizuju, posebno ovi horoskopski znaci treba da se raduju.

Ovan

Ulazak Sunca u vaš znak donosi vam više energije i motivacije da se fokusirate na svoje ciljeve. Poslije perioda razmišljanja i preispitivanja, sada dolazi vrijeme za konkretne poteze.

Moguće je da ćete ponovo uspostaviti kontakt sa ljudima iz prošlosti, ali ćete se istovremeno okrenuti i novim iskustvima. Krajem nedjelje Mjesec u Biku donosi potrebu za odmorom i brigom o sebi. Pred vama je period u kome možete ponovo zablistati.

Lav

Sezona Ovna donosi vam snažan talas optimizma i pokreće želju za promenama. Ova energija može vam pomoći da pokrenete nove planove ili projekte o kojima ste dugo razmišljali.

Istovremeno, pojedine situacije iz prošlosti mogle bi ponovo da se pojave kako biste ih konačno riješili. Ako budete strpljivi i mudri u komunikaciji, ovaj period može vam doneti važne uvide i nove prilike.

Strijelac

Planetarna energija u znaku Ovna dodatno podstiče vašu kreativnost i želju za avanturom. Osjećaćete više inspiracije i motivacije da radite na svojim planovima.

Ako ste slobodni, moguće je upoznavanje zanimljivih ljudi. Direktan Merkur donosi lakšu komunikaciju i više samopouzdanja u izražavanju, što može pozitivno uticati i na vaše odnose.

Vaga

Mladi Mjesec u Ribama podstiče vas da reorganizujete svakodnevne obaveze i pronađete bolju ravnotežu između posla i odmora. Ovo je dobar trenutak da promijenite navike koje vam više ne prijaju.

Ulazak Sunca u Ovna stavlja fokus na partnerstva kako emotivna, tako i poslovna. Moguća su nova poznanstva ili saradnje koje bi u budućnosti mogle da imaju veliki značaj.

Blizanci

Direktan Merkur, koji je vaš vladajući planet, donosi vam olakšanje i više jasnoće u planovima. Ideje koje su ranije djelovale neostvarivo sada počinju da dobijaju realan oblik.

Ovaj period može donijeti napredak u karijeri, ali i nova poznanstva koja će vam otvoriti vrata ka zanimljivim projektima. Ulazak Sunca u Ovna donosi vam dodatnu energiju i samopouzdanje za naredne nedjelje, prenosi Žena Blic.

