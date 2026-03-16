Šta nam zvijezde danas donose?

Ovan

Na poslu vas na početku sedmice može sačekati zadatak koji zahtijeva brzu reakciju i dobru organizaciju. Oni koji su slobodni mogu započeti zanimljiv razgovor s osobom koju upoznaju kroz svakodnevne obaveze. Oni koji su u vezama mogu očekivati kratak razgovor s partnerom o planovima za naredne dane. Potrudite se da ne pretjerujete s obavezama kako biste sačuvali energiju.

Bik

Na poslu ćete imati priliku da mirno i temeljno završite obaveze koje su ostale od prošle sedmice. Oni koji su slobodni mogu upoznati osobu kroz prijatelje ili zajedničko društvo. Oni koji su u vezama mogu očekivati prijatan i opušten razgovor s partnerom. Zdravlje je stabilno, ali bi vam prijalo malo više kretanja.

Blizanci

Na poslu vam razgovor s kolegom može donijeti korisnu informaciju koja će vam olakšati dalji rad. Oni koji su slobodni mogu započeti dopisivanje s osobom koja im djeluje veoma zanimljivo. Oni koji su u vezama mogu očekivati više šale i vedre atmosfere s partnerom. Moguć je blagi mentalni umor zbog mnogo informacija.

Rak

Na poslu ćete imati priliku da pokažete strpljenje i posvećenost u rješavanju jednog važnog zadatka. Oni koji su slobodni mogu upoznati osobu koja djeluje ozbiljno i iskreno zainteresovano. Oni koji su u vezama mogu očekivati podršku partnera u vezi s nekom obavezom. Prijaće vam mirniji tempo tokom dana.

Lav

Na poslu je moguće da ćete dobiti priliku da iznesete svoje mišljenje ili predložite rješenje za neki problem. Oni koji su slobodni mogu privući pažnju osobe koja otvoreno pokazuje interesovanje. Oni koji su u vezama mogu očekivati spontani dogovor za izlazak s partnerom. Energija će biti na dobrom nivou.

Djevica

Na poslu ćete se baviti organizacijom i planiranjem obaveza za naredne dane. Oni koji su slobodni mogu započeti zanimljiv razgovor s osobom koju sreću u svakodnevnom okruženju. Oni koji su u vezama mogu očekivati mirniju i stabilnu atmosferu s partnerom. Potrudite se da napravite kratku pauzu tokom dana.

Vaga

Na poslu vam razgovor s kolegom može pomoći da sagledate problem iz drugačijeg ugla. Oni koji su slobodni mogu upoznati zanimljivu osobu tokom druženja ili kraćeg izlaska. Oni koji su u vezama mogu očekivati potrebu za više kompromisa u odnosu s partnerom. Zdravlje je stabilno.

Škorpija

Na poslu ćete pokazati upornost u rješavanju zadatka koji zahtijeva više koncentracije. Oni koji su slobodni mogu osjetiti snažnu privlačnost prema osobi koju upoznaju iznenada. Oni koji su u vezama mogu očekivati iskren razgovor s partnerom o nekoj važnoj temi. Energija će biti dobra.

Strijelac

Na poslu vam nova ideja može otvoriti mogućnost za drugačiji pristup zadacima. Oni koji su slobodni mogu upoznati zanimljivu osobu tokom spontanog susreta. Oni koji su u vezama mogu očekivati vedru atmosferu i više smijeha s partnerom. Imaćete potrebu za više kretanja.

Jarac

Na poslu ćete razmišljati o dugoročnim planovima i organizaciji narednih obaveza. Oni koji su slobodni mogu upoznati osobu koja djeluje ozbiljno i pouzdano. Oni koji su u vezama mogu očekivati razgovor s partnerom o planovima za naredni period. Zdravlje je vrlo dobro.

Vodolija

Na poslu vam razgovor ili poruka mogu donijeti ideju koja će vam pomoći da riješite neki zadatak. Oni koji su slobodni mogu upoznati osobu koja dijeli slična interesovanja. Oni koji su u vezama mogu očekivati spontanu promjenu planova s partnerom. Energija će biti stabilna.

Ribe

Na poslu ćete dobiti inspiraciju kroz razgovor s kolegama ili novom informacijom. Oni koji su slobodni mogu započeti prijatan razgovor s osobom koja pokazuje iskreno interesovanje. Oni koji su u vezama mogu očekivati više pažnje i razumijevanja u odnosu s partnerom. Potrudite se da odvojite vrijeme za odmor.