Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

U Republici Srpskoj danas će ujutro preovladavati vedro i svježe vrijeme, a ponegdje uz rijeke moguća je prolazna magla.

Tokom dana očekuje se sunčano i toplo vrijeme, uz postepeno naoblačenje koje će se širiti sa juga i zapada.

Na pojedinim lokalitetima oblačnost može usloviti slabu kišu ili kraći lokalni pljusak, dok će u večernjim časovima preovladavati oblačno vrijeme.

Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom sjevernih i istočnih smjerova.

Minimalna temperatura vazduha kretaće se od 1 do 6 stepeni Celzijusovih, dok će u višim predjelima iznositi oko -3 stepena. Maksimalna dnevna temperatura biće od 15 do 20 stepeni, a u planinskim krajevima oko 12 stepeni Celzijusovih.