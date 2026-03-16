Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

Autor:ATV
16.03.2026
07:15
Komentari:0
U Republici Srpskoj danas će ujutro preovladavati vedro i svježe vrijeme, a ponegdje uz rijeke moguća je prolazna magla.
Tokom dana očekuje se sunčano i toplo vrijeme, uz postepeno naoblačenje koje će se širiti sa juga i zapada.
Na pojedinim lokalitetima oblačnost može usloviti slabu kišu ili kraći lokalni pljusak, dok će u večernjim časovima preovladavati oblačno vrijeme.
Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom sjevernih i istočnih smjerova.
Minimalna temperatura vazduha kretaće se od 1 do 6 stepeni Celzijusovih, dok će u višim predjelima iznositi oko -3 stepena. Maksimalna dnevna temperatura biće od 15 do 20 stepeni, a u planinskim krajevima oko 12 stepeni Celzijusovih.
