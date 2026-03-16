Stevandić dobio prijetnje: "Bit ćeš smaknut"

Autor:ATV
16.03.2026
07:08
Komentari:3
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, dobio je više prijetnji putem mesendžera.
Stevandić je objavio na mreži "Iks" sadržaj tih prijetnji, a u njima se osim uvreda navodi kako će biti smaknut.
"FBiH tome daje alibi stalnom medijskom hajkom i satanizacijom. Domaće hulje, ambiciozne neznalice svjesno me potkazuju i obilježavaju kao metu u realnom vremenu, ali Srpska ima nadležne službe koje o tome (i o njima) brinu. Nema straha", poručio je Stevandić na društvenoj mreži Iks.
Prijetnje radikalnih fanatika su sve agresivnije. FBiH tome daje alibi stalnom medijskom hajkom i satanizacijom.Domaće hulje,ambiciozne neznalice svjesno me potkazuju i obilježavaju kao metu u realnom vremenu, ali Srpska ima nadležne službe koje o tome (i o njima) brinu.— Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) March 16, 2026
Nema straha! pic.twitter.com/WOWoeaqVfr
