Kao što smo pisali: Bosić se vratio u Predsjedništvo SDS-a

Mladen Bosić vratio se u Predsjedništvo Srpske demokratske stranke (SDS), kao što su nedavno najavili izvori ATV-a.

Podsjećamo, kako su izvori ATV-a u februaru ispričali, predsjednik SDS-a Branko Blanuša je želio u Predsjedništvo partije, između ostalih, da i vrati Bosića.

Bosić je u Predsjedništvo "inaugurisan" u nedjelju, 15. marta, na sjednici Glavnog odbora i to na prijedlog upravo Blanuše.

Osim njega u Predsjedništvu su Branko Blanuša, Jovica Radulović, Biljana Lukić, Boris Luketa, Želimir Nešković, Nikola Kovačević, Ognjen Bodiroga, Nikola Zlojutro, Milan Petrović, Mladen Trivunović, Đorđe Milićević, Marinko Božović, Stevo Drapić, Aleksandra Pandurević, Ljubiša Petrović, Milan Miličević, Mirjana Orašanin i Darko Babalj., prenosi portal "Gerila".