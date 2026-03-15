Dodik: Srpska je snažna koliko su jake porodice i žene koje čuvaju naše vrijednosti

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je Republika Srpska snažna onoliko koliko su snažne porodice i žene koje nose teret svakodnevnog života.

Dodik je naveo da u Banji Vrućici ima zadovoljstvo da se druži sa ženama iz Brčkog.

"Republika Srpska je snažna onoliko koliko su snažne porodice i žene koje nose teret svakodnevnog života i čuvaju naše vrijednosti. Hvala vam na toplini, energiji i podršci koju uvijek pokazujete", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Oko 400 članica Aktiva žena SNSD-a Brčko posjetilo je danas manastire Stupnje, Liplje i Krstova Gora povodom obilježavanja 8. marta, a u Banji Vrućici su na zajedničkom ručku i druženju.

Predsjednik Aktiva žena Slobodanka Ćurčić rekla je da su se ove godine, umjesto tradicionalne proslave, odlučile za obilazak svetinja jer žene rijetko imaju priliku za ovakve posjete.