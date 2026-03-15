Dodik: Srpska je snažna koliko su jake porodice i žene koje čuvaju naše vrijednosti

ATV

15.03.2026

18:14

Додик се дружио са женама из Брчког
Foto: Screenshot / X

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je Republika Srpska snažna onoliko koliko su snažne porodice i žene koje nose teret svakodnevnog života.

Dodik je naveo da u Banji Vrućici ima zadovoljstvo da se druži sa ženama iz Brčkog.

"Republika Srpska je snažna onoliko koliko su snažne porodice i žene koje nose teret svakodnevnog života i čuvaju naše vrijednosti. Hvala vam na toplini, energiji i podršci koju uvijek pokazujete", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Oko 400 članica Aktiva žena SNSD-a Brčko posjetilo je danas manastire Stupnje, Liplje i Krstova Gora povodom obilježavanja 8. marta, a u Banji Vrućici su na zajedničkom ručku i druženju.

Predsjednik Aktiva žena Slobodanka Ćurčić rekla je da su se ove godine, umjesto tradicionalne proslave, odlučile za obilazak svetinja jer žene rijetko imaju priliku za ovakve posjete.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Milorad Dodik

8. mart Dan žena

Više iz rubrike

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik Orbanu čestitao nacionalni dan: Srpska Mađarsku doživljava kao posljednje ostrvo mira

2 h

0
Прољећна сјетва у Српској: Кукуруз доминира на 128.000 хектара

Republika Srpska

Proljećna sjetva u Srpskoj: Kukuruz dominira na 128.000 hektara

3 h

0
Клиника за онкологију и хематологију

Republika Srpska

Klinika za hematologiju od sutra na novoj lokaciji na Paprikovcu

5 h

0
споменик команданту Милораду Миши Пелемишу

Republika Srpska

Otkriven spomenik komandantu Miloradu Miši Pelemišu

6 h

0

18

38

Napadnuta američka vojna baza u Bagdadu

18

33

Darko i prijatelji se okupili oko slike njegovog brata: ''Ja te nosim u srcu rođeni moj..''

18

19

Srpskoj pjevačici otkazala strana tijela

18

17

Veliki požar u Trnovu, vatrogasce čeka besana noć

18

14

Dodik: Srpska je snažna koliko su jake porodice i žene koje čuvaju naše vrijednosti

