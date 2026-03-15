Proljećna sjetva u Srpskoj: Kukuruz dominira na 128.000 hektara

Ukupna proizvodnja najvažnijih ratarskih i povrtarskih biljnih vrsta u proljećnoj sjetvi u Republici Srpskoj procijenjena je na više od 165.000 hektara, a očekivana vrijednost proizvodnje oko 950 miliona KM, izjavio je pomoćnik ministra poljoprivrede Srpske Saša Lalić.

Lalić je naveo da će dominantna kultura biti kukuruz, koji će biti zasijan na gotovo 128.000 hektara.

“Procjenjujemo da ćemo ove godine suncokreta imati na više od 3.500 hektara, što je za 2.500 hektara više nego lani. Povrće će biti na oko 14.000 hektara, gd‌je će dominirati krompir na više od 7.000 hektara”, rekao je Lalić.

On je ukazao da je veoma teško predvid‌jeti cijene repromaterijala koje se mijenjaju na dnevnom nivou u skladu sa globalnim dešavanjima, ali je poručio da kod uvoznika i distributera u Srpskoj ima dovoljno količina sjemena i đubriva.

“Potpisali smo ugovor kada je riječ o regresiranom dizel gorivu, koje će biti moguće preuzeti već od početka naredne sedmice po subvencionisanoj cijeni od 0,8 KM po litru, odnosno 80 KM po hektaru, što će ublažiti aktuelne skokove cijena posljednjih dana”, napomenuo je Lalić.

On je konstatovao da su obezbijeđeni uslovi za zasnivanje proljećne sjetve i nastavak poljoprivredne proizvodnje u Republici Srpskoj, uz sprovođenje mjera podrške poljoprivrednicima.

“Agrarni budžet je 180 miliona KM. Obezbijedili smo regresirano dizel gorivo, regresiranje svih sjemena domaćih proizvođača u iznosu od 50 odsto maloprodajne cijene, dodatnu podršku za sjetvu industrijskih kultura u iznosu od 500 KM po hektaru, te dodatna sredstva za organsku proizvodnju 600 KM po hektaru i 500 KM po uslovnom grlu”, naveo je Lalić.

On je naglasio da je evidentan kontinuitet isplata podsticaja da bi proizvođači mogli sigurnije ući u proljećnu sjetvu te dodao da su trenutni agroklimatski uslovi povoljni.

“Bez obzira na aktuelne povoljnosti, mora se imati na umu da se do kraja proizvodnog ciklusa mogu dogoditi određeni poremećaji poput elementarnih nepogoda. Ponovo apelujem da poljoprivredni proizvođači osiguraju proizvodnju. Ministarstvo sufinansira 60 odsto polise. To daje određenu sigurnost”, ukazao je Lalić.

Prema njegovim riječima, resorno ministarstvo i dalje podržava analizu plodnosti zemljišta, a nova mjera je uređenje i aktiviranje zapuštenih parcela, s obzirom na to da je do sada utvrđeno da u 20 lokalnih zajednica u Srpskoj ima oko 10.000 hektara zapuštenog zemljišta.

“Osim analize kontrole plodnosti zemljišta, dajemo podršku za izradu osnove zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta, za krčenje zapuštenog zemljišta u svojini Republike Srpske. Obavijestili smo lokalne zajednice da ćemo finansirati da se to zemljište privede kulturi i namjeni, a da lokalne zajednice zemljište daju u zakup mladim poljoprivrednim proizvođačima”, rekao je Lalić.

On je dodao da na taj način žele mladima da daju benefite, odnosno zemljište da bi se bavili poljoprivrednom proizvodnjom, te da za sada ima oko 150 zainteresovanih.

“Cilj resornog ministarstva je stabilan i održiv poljoprivredni sistem Republike Srpske”, istakao je Lalić, prenosi Srna.